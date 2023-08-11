В Волгограде завершаются последние приготовления к масштабному представлению, посвященному 80-летию Победы Сталинградской битве. По информации организаторов, мероприятия стартуют во второй половине дня в Тракторозаводском районе и завершатся вечером возле музея-панорамы «Сталинградская битва».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мотоклуба, начало мероприятий в Волгограде 12 августа запланировано на 13.30. Именно в это время возле Тракторного завода на площади Дзержинского начнет формироваться мотоколонна, которая через час – в 14.30 – стартует в сторону центра.

В 16.00 у фонтана «Детский хоровод» на железнодорожном вокзале Волгограда откроется показ уникальной исторической техники. Кроме того, программой мероприятий предусмотрены выступления спортивных и музыкальных коллективов.

Специальный гость – солист ансамбля Александрова Татьяна Королева.





Показ техники и концерт возле вокзала продлятся всего час. Уже в 17.00 мотоколонна направится в сторону Мамаева кургана, где, по информации организаторов, байкеры возложат цветы и передадут в дар храму Всех Святых иконы Казанской Божией Матери и святого воина Феодора Ушакова. Здесь же запланированы выступления исполнителей песен.

С главной высоты России члены мотоклуба «Ночные волки» поедут к музею-панораме «Сталинградская битва».





Финальные мероприятия стартуют около музея-панорамы «Сталинградская битва» в 19.30. Зрителям советуют приходить раньше этого времени, поскольку количество мест ограничено. По мере заполнения площадки она будет перекрываться.

Кульминацией байк-шоу в Волгограде организаторы называют программу «Ангелы Победы».

– Кульминационная часть байк-Шоу – это масштабное, трюковое, пиротехническое, музыкальное и литературное действие, в котором мы хотим подчеркнуть религиозные смыслы Победы, – говорят в пресс-службе мотоклуба. – Образ краснозвездных героев - Ангелов Победы - будет воссоздан с помощью воздушных полетов, соответствующих декораций и технической подготовки. Действие будет сопровождаться литературными текстами и музыкальными композициями, специально приготовленными к этой программе.

Специальные гости вечернего шоу – народный артист России Юрий Розум, Юлия Чичерина. При участии хора Московского метрополитена и музыкального коллектива «Гуляй, душа» из Севастополя.





Напомним, что в связи с проведением байк-шоу в центре Волгограда будут перекрывать улицы. Время перекрытий и место ИА «Высота 102» сообщало ранее.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»