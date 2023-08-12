



В Волгограде разработана новая Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, которую городские депутаты рассмотрят на своем заседании уже на следующей неделе. Об этом V102.RU сообщили накануне, 11 августа, в гордуме Волгограда.

– Разработанная Программа – схематичный документ перспективного развития городского транспорта вплоть до 2025 года, который учитывает последние изменения Генерального плана областного центра. Представленный проект является фактически обновленной версией – к первоначальному варианту подготовлено 9 листов поправок. Доработка документа велась в течение месяца при участии Контрольно-счетной палаты города, юристов Волгоградской городской Думы, – сообщили в пресс-службе представительного органа.

Члены профильного комитета гордумы уже ознакомились с документом и предварительно его одобрили. На заседании гордумы свою позицию обозначит, как ожидается, весь депутатский корпус.

Программа содержит характеристику существующей дорожно-транспортной ситуации, анализ парка транспортных средств и обеспеченности парковочными местами, информацию о работе общественного и грузового транспорта, условия пешеходного и велосипедного передвижения, оценку работы коммунальных и дорожных служб, анализ уровня безопасности дорожного движения и пр. В документе отражен прогноз транспортного спроса, а также мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

В частности, предусмотрено строительство новой трамвайной сети скоростного трамвая – на север до поселка Спартановка и городского трамвая – на юг до ТРЦ «Акварель».

– Для Волгограда это основной, стратегический, документ по развитию дорожной сети и транспорта, – пояснила зампредседателя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Елена Славина. – Ранее, при включении нашего города в ряд федеральных программ, нам было указано на необходимость в кратчайшие сроки появления такого документа на муниципальном уровне.



