Чиновницы после вояжа по котельным пришли на Градсовет с Бочаровым в тапках

В Волгограде проходит заседание Градостроительного совета с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Как сообщает ИА «Высота 102», после незапланированного вояжа по котельным с главой региона накануне большинство участниц мероприятия сегодня, 10 августа, предпочли обуви на каблуках удобные для «забегов» балетки.

Напомним, что 9 августа в администрации Волгоградской области Андрей Бочаров собрал совещание по вопросам развития ЖКХ. Начав слушать официальные доклады, губернатор предложил чиновникам оставить в кабинете личные вещи, посадил их в автобус и повез на экскурсию по котельным, чтобы на пальцах объяснить положение дел в отрасли.

ИА «Высота 102» рассказывало о визитах чиновников в цеха Дзержинского района. Катая подчиненных по котельным, Андрей Бочаров акцентировал их внимание на формальном подходе и невнимании к условиям труда обычных рабочих. При этом большинство участников незапланированного вояжа были вынуждены терпеть массу неудобств, путешествуя на высоких каблуках и в костюмах.





Собираясь на Градостроительный совет сегодня, сотрудники городской и областной администраций, очевидно, сделали выбор в пользу более раскованных нарядов и удобной обуви. Лишь пара представительниц слабого пола отважились на каблуки – остальные пришли в кроссовках и балетках.

Больше того, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на помощника одного из чиновников, ему и его коллегам было дано поручение следить за тем, не подъехал ли к дверям очередной автобус. Добавим, что Градсовет проходит в школе №123.

– Еще с утра многие участники совещания интересовались тем, заказан ли на утро автобус в гараже губернатора. Видимо, опасаются того, что придется помотаться по стройкам, – поделился собеседник ИА «Высота 102». – Нам, помощникам, велено дежурить у входа в школу и оперативно сообщать о каких-либо изменениях в обстановке.

Напомним, что по итогам вчерашней поездки по объектам ЖКХ Андрей Бочаров намекнул чиновникам, что не станет продолжать работу с теми из них, кто не готов отказаться от формального подхода и выходить из удобных кабинетов к рабочим.





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