Гурманов с Семи ветров в Волгограде зазывают на круглогодичную ярмарку

В Дзержинском районе Волгограда в микрорайоне Семь ветров скоро появится новая всесезонная ярмарка. Как сообщает V102.RU, уже определен организатор торговой площадки, которая разместится на неиспользуемом сейчас участке между домами № 11б и №14а по улице 8-й Воздушной Армии.

— Объект площадью около 2300 квадратных метров сможет вместить больше 100 торгующих, — пояснили информагентству в мэрии Волгограда. — Ярмарка будет круглогодичной. Помимо торговых рядов и павильонов будут организованы складские и другие вспомогательные помещения.

Организаторы нового торгового пространства уточняют, что волгоградцы смогут приобрести здесь овощи, фрукты, мясо и молочку, рыбу, свежий хлеб, бакалеею и многое другое. Гурманы наверняка оценят разнообразные мясные и рыбные деликатесы.

Торговую площадку обещают оборудовать санузлами и местами для сбора отходов. Около 13 000 «квадратов» прилегающей территории благоустроят: существующие зеленые насаждения дополнят новые растения, появятся малые архитектурные формы и парковка для посетителей.

Вся продукция будет проходить санитарно-ветеринарный контроль. Не меньше 10% от всех мест на ярмарке займут местные товаропроизводители и садоводы-огородники, которым предоставят льготные места.

Инфографика предоставлена организатором ярмарки