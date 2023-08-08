Небольшой дождик 9 августа остудит раскаленный от жары Волгоград





Синоптики пообещали небольшой дождик в изнывающем от жары Волгограде вечером 9 августа. Как сообщили V102.RU в волгоградском ЦГМС, в течение дня существенных осадков не будет. Температура воздуха составит +36...+38º.

Небольшой дождь с грозой ожидаются лишь к вечеру. Порывы ветра при грозе усилятся до 15-20 м/с. В результате в ночь с 9 на 10 августа температура в Волгограде упадет на несколько градусов - до +23...+25º.

В отдельных районах Волгоградской области осадки возможны уже утром и днем 9 августа. Синоптики обещают кратковременные и небольшие дожди, грозы. Ветер днем западный 5-10 м/с, местами порывы 11-14 м/с, а при грозах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +22...+27º, при прояснении +17...+22º. Днем +31...+36º, местами +36...+39º.



