Пристыженный глава Михайловки нашел деньги на ремонт ступеней ЗАГСа

Общество 04.08.2023 20:52
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04.08.2023 20:52
В Михайловке Волгоградской области начался ремонт ступеней в ЗАГС, состояние которых вызывало возмущение жителей и гостей города. Как рассказали V102.RU михайловцы, работа здесь закипела несколько дней назад.- Глазам не верим, что теперь здесь будут нормальные ступени, а молодожены не переломают ноги перед свадьбой, - делятся местные жители.
Напомним, как сообщало V102.RU, на обвалившиеся ступени ЗАГСа обратил внимание властей житель Москвы, который приехал погостить в Михайловку. Он обратился в соцсетях к главе городского округа Александру Тюрину и пристыдил градоначальника за такой вид дворца бракосочетаний.
Тогда глава Михайловки объяснил, что ступени разрушились во время реконструкции площадки перед учреждением. И оправдался «недостаточным финансовым обеспечением доходной части бюджета», в связи с чем работы пришлось перенести на более поздний срок. Сначала предполагалось, что вход в ЗАГС отремонтируют в следующем году. Но средства на облагораживание внешнего вида учреждения удалось найти раньше.Фото читателей V102.RU
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