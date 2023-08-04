Общество

Волгоградец отсудил у ветклиники 786 тысяч за смерть степной рыси от сепсиса

Общество 04.08.2023 08:03
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04.08.2023 08:03


Житель Волгограда отсудил у ветеринарной клиники 786 тысяч рублей за смерть дорогостоящего питомца. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, которое также участвовало в процессе, волгоградец был владельцем кота экзотической породы «Каракал», которого еще называют степной рысью. Мужчина приобрел необычное животное за 584 тысячи рублей. Но в марте 2022 года рысь заболела и мужчина обратился в ветеринарную клинику ИП Колесникова П.В. 
В клинике животное обследовали, после чего было принято решение оставить его на стационарное лечение, где оно и находилось несколько дней. 
- Однако при посещении клиники владельцу не давали никакой информации о диагнозе и дальнейших прогнозах, связанных с лечением. Как утверждал предприниматель, в течение всего периода коту проводилось необходимое лечение. Вместе с тем состояние питомца ухудшалось, поэтому хозяин забрал питомца и отвез его  в другой ветеринарный центр, где кота прооперировали. Но ходе операции стало понятно, что рысь уже нельзя спасти, - пояснили суть дела в управлении Роспотребнадзора.
После смерти животного в адрес ветеринарной клиники волгоградец подал претензию с требованием вернуть денежные средства, потраченные им  по договору на лечение кота,  и возместить причинённые убытки в досудебном порядке. Однако предприниматель ответил отказом. Тогда осиротевший хозяин обратился в суд.
Советским районным судом Волгограда  были исследованы все обстоятельства и материалы дела, опрошены свидетели и назначена судебная ветеринарная экспертиза. По итогам проведённой экспертизы было установлено, что смерть животного наступила в результате сепсиса, явившегося следствием перитонита. Таким образом, была  установлена причинно-следственная связь между неквалифицированными действиями сотрудников ветеринарной клиники ИП Колесникова П.В. и смертью животного, цитата из пресс-релиза. Услуги были оказаны с нарушением требований законодательства, говорится в сообщении Роспотребнадзора. В связи с этим ветклинику обязали выплатить потребителю крупную сумму. 

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