РПН отменил страховку для электросамокатчиков в Волгограде





Дополнительную услугу по страхования здоровья волгоградцев, которые пользуются арендованными электросамокатами, суд признал незаконной. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, выяснилось, что при регистрации в приложении при заключении в электронной форме договора аренды самокатов сервиса «Юрент» потребитель автоматически, в одно нажатие кнопки, соглашается с предоставлением ему дополнительной услуги – страхования здоровья, приобретая страховку у компании за дополнительную плату. Дополнительную услугу по страхования здоровья волгоградцев, которые пользуются арендованными электросамокатами, суд признал незаконной. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, выяснилось, что при регистрации в приложении при заключении в электронной форме договора аренды самокатов сервиса «Юрент» потребитель автоматически, в одно нажатие кнопки, соглашается с предоставлением ему дополнительной услуги – страхования здоровья, приобретая страховку у компании за дополнительную плату.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий прокат электросамокатов, не признал соответствующие нарушения как навязывание клиенту страховой услуги в дополнение к заключаемому сторонами основному договору аренды самокатов.Однако наличие автоматического согласия на заключение договора добровольного страхования нарушает право потребителя, посчитали в ведомстве. При этом здесь отметили, что недобросовестная практика по навязыванию дополнительных услуг достаточно распространена.Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области обратилось в суд с иском о прекращении противоправных действий и отстояло право потребителей на получение именно тех услуг, в которых они заинтересованы.Решение суда в законную силу не вступило.Между тем, напомним, в последнее время в Волгограде увеличилось количество происшествий с участием электросамокатов. При этом травмируются как сами водители двухколесного транспорта, так и пешеходы, которых сбивают резвые электросамокатчики.