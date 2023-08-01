РПН отменил страховку для электросамокатчиков в Волгограде

Однако наличие автоматического согласия на заключение договора добровольного страхования нарушает право потребителя, посчитали в ведомстве. При этом здесь отметили, что недобросовестная практика по навязыванию дополнительных услуг достаточно распространена.
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области обратилось в суд с иском о прекращении противоправных действий и отстояло право потребителей на получение именно тех услуг, в которых они заинтересованы.
Решение суда в законную силу не вступило.
Между тем, напомним, в последнее время в Волгограде увеличилось количество происшествий с участием электросамокатов. При этом травмируются как сами водители двухколесного транспорта, так и пешеходы, которых сбивают резвые электросамокатчики.