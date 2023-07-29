В Волгоградской области в сентябре выберут 806 депутатов и глав

Выборы, напомним, пройдут с 8 по 10 сентября.
Общество 29.07.2023 16:21
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29.07.2023 16:21
Выборы, напомним, пройдут с 8 по 10 сентября.
На территории 23 муниципальных районов Волгоградской области в сентябре пройдут выборы в 154 органах местного самоуправления. Как сообщили V102.RU в облизбиркоме, кандидаты поборются за 806 депутатских мандата и выборные должности. Всего на местных выборах в муниципальных районах выдвинуто 1549 кандидатов, в том числе в порядке самовыдвижения – 115 человек. Шесть политических партий одобрили кандидатур 1434 человек. Так, «Единая Россия» выдвинула 806 кандидатов, КПРФ – 369, ЛДПР – 159, «Справедливая Россия – За правду» – 78, «Партия пенсионеров» – 19, «Партия Возрождения России» – 3.В частности, на выборах депутатов в Волгоградскую гордуму за мандаты будут бороться 399 кандидатов, в Волжскую – 247 человек, в Камышинскую – 194.
Выборы, напомним, пройдут с 8 по 10 сентября.
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