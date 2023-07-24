Общество

На улицах Советской и Краснознаменской в Волгограде восстановят историческую брекчию

Общество 24.07.2023 12:04
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24.07.2023 12:04


В Волгограде Центр «ВЯЗ» опубликовал иллюстрации того, какими в скором времени должны стать две центральные улицы – Советская и Краснознаменская. По информации урбанистов, благоустройство пешеходных зон стартует в скором времени и будет реализовываться поэтапно. Местами планируется восстановить и заменить историческую брекчию – каменное покрытие, сложенное в мозаику.

– Благоустройство улицы Краснознаменской запланировано от улицы Глубокоовражной и до улицы Маршала Чуйкова, протяженность – 1,16 км., – рассказали в «ВЯЗе». – Обновляться территория будет участками. Планируется заменить покрытие, уложить тротуарную плитку и заменить существующую брекчию – историческое каменное покрытие, выстроенное в мозаику. 

Согласно концепции архитекторов, вдоль Краснознаменской будет обустроена велодорожка, появятся зеленые зоны с новыми насаждениями. 


Улицу Советскую планируют поэтапно благоустроить на всем ее протяжении – в границах от Краснознаменской до 7-й Гвардейской бригады.

– Протяженность благоустраиваемого участка составит 2,8 км. На данной территории с двух сторон от дороги планируется произвести замену тротуарного покрытия плиткой, а также заменить, где она изначально была заложена, – брекчию. Также концепцией предполагается добавочная высадка деревьев, кустарников и газона, – рассказали архитекторы. 

Напомним, что сегодня в Центральном районе на улице Краснознаменской ведется реконструкция Сурского сквера. Недавно волгоградцам показали скульптуру, которая займет центральное место в зеленой зоне по итогам благоустройства. 

Иллюстрации: Центр компетенций «ВЯЗ» / VK.com

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