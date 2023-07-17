В Волгограде вылили из бронзы строителей для Сурского сквера

Общество 17.07.2023 14:52
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17.07.2023 14:52
Скульптор Сергей Щербаков, работающий над скульптурной композицией для благоустраиваемого Сурского сквера, завершил создание ключевого элемента ансамбля. Уже отлиты из бронзы фигуры архитектора, начальника стройки и строителя, которые обсуждают лежащий на столе генеральный план города. Продолжается работа по созданию элементов ансамбля, посвященных историческим этапам развития города, сообщили V102.RU в администрации Волгограда.
Строительная тематика будет соблюдена и при создании новой детской площадки - помимо качелей и песочницы там установят маленькие тракторы
Напомним, сейчас Сурский сквер находится в стадии реконструкции. Здесь идут работы по монтажу пешеходных связей, подготовка к озеленению и др.
Фото телеграм-канала администрации Волгограда
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