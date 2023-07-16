







Арбитражный суд Волгоградской области признал незаконным отказ Росимущества РФ и его территориального управления в передаче в собственность города Краснослободска Среднеахтубинского района земли для обеспечения бесплатными участками многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на судебное решение, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и его территориальное управление обязаны устранить допущенные нарушения и передать безвозмездно Краснослободску два земельных участка. Один с кадастровым номером 34:28:100028:2667 и общей площадью 321 700 кв. м., второй с кадастровым номером 34:28:100028:2668 общей площадью 220 900 кв.м. Оба участка находятся в поселке Песчанка и относятся к зоне Ж-1 (индивидуальное жилищное строительство).

Напомним, что о проблеме с выдачей бесплатных земельных участков многодетным в Краснослободске информагентство сообщало еще в 2021 году. Тогда администрация этого города обратилась в территориальное управление Росимущества с ходатайством о безвозмездной передаче в муниципальную собственность трех участков с кадастровыми номерами: 34:28:100028:2666, 34:28:100028:2667 и 34:28:100028:2668. Год назад после длительного противостояния и вмешательства прокуратуры, руководитель территориального управления Росимущества подписал распоряжение о передаче более 30 га земли администрации Краснослободска Среднеахтубинского района для обеспечения многодетных семей, семей с детьми-инвалидами бесплатными участками.

Однако, как указано в судебном решении, в передаче двух участков Краснослободску все же было отказано.

- 29 марта 2023 года в адрес заявителя от управления поступил отказ в безвозмездной передаче земельных участков. В качестве обоснования своего отказа управление ссылается на письмо агентства (исх.№ 10/9698 от 15.03.2023 г.). В указанном письме, в качестве обоснования невозможности передачи земельных участков, указаны следующие обстоятельства: в границах земельных участков расположены водные объекты; каждый земельный участок принадлежит к нескольким территориальным зонам, то есть нарушены требования п.4 ст.30 ГрК РФ, - отмечено в материалах дела.

Власти Краснослободска посчитали, что отказ управления и агентства в безвозмездной передаче земельных участков противоречит законодательству и обратились в суд.

В судебном заседании было установлено, что в границах спорных земельных участков отсутствуют водные объекты, также спорные земельные участки принадлежат одной территориальной зоне - зоне застройки индивидуальными жилыми домами (зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами).

- Выводы, сделанные Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, изложенные в письме от 15.03.2023 №10/9698 и территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области, изложенные в письме от 29.03.2023 №04/3394, не соответствуют фактическим обстоятельствам и требованиям Земельного кодекса Российской Федерации, - указано в судебном решении. - У управления и агентства отсутствовали законные основания в отказе в передаче в собственность городского поселения город Краснослободск Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области земельных участков с кадастровыми номерами 34:28:100028:2667 и 34:28:100028:2668.

Решение арбитражного суда первой инстанции не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение трех ближайших месяцев.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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