В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде, сегодня, 13 июля, родным и близким погибших в ходе проведения специальной военной операции бойцов передали высокие государственные награды. Как сообщает V102.RU, семьям военнослужащих передали 10 орденов Мужества.
Указом президента России Владимира Путина посмертно удостоены наград:
— сержант Краснов Никита Олегович (город Волгоград, командир отделения)
— сержант Лосев Станислав Юрьевич (город Волгоград, механик-водитель)
— младший сержант Долгайчук Алексей Николаевич (село Верхняя Водянка Старополтавского района)
— младший сержант Деев Александр Геннадьевич (город Дубовка, номер расчета отделения)
— рядовой Аханов Алексей Дмитриевич (поселок Приволжский Светлоярского района, старший сапер)
— рядовой Джасовой Алтай Тулегенович (хутор Новый Быт Николаевского района)
— рядовой Лаврентьев Владимир Юрьевич (город Сумгаит Республики Азербайджан, наводчик)
— рядовой Черепахин Евгений Сергеевич (город Волгоград)
— рядовой Ядров Владимир Александрович (село Старая Полтавка Старополтавского района, инспектор взвода военной полиции)
— рядовой Дубик Александр Викторович (город Волгоград, стрелок)
К присутствующим в Триумфальном зале обратился председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.
— Здесь собрались родные, близкие, друзья, ветераны. Мы отдаем долг почета и уважения нашим землякам, которые погибли в бою и отдали свои жизни за нашу Родину. Они настоящие герои и с честью выполнили свой воинский долг. Они навсегда останутся в нашей памяти, памяти боевых друзей, в истории Волгоградской области.
В церемонии также принял участие военком Волгоградской области полковник Андрей Летунов.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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