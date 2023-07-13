Общество

В Волгограде семья погибших мобилизованных и контрактников передали 10 орденов Мужества

Общество 13.07.2023 17:44
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13.07.2023 17:44


В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде, сегодня, 13 июля, родным и близким погибших в ходе проведения специальной военной операции бойцов передали высокие государственные награды. Как сообщает V102.RU, семьям военнослужащих передали 10 орденов Мужества. 


Указом президента России Владимира Путина посмертно удостоены наград: 

— сержант Краснов Никита Олегович (город Волгоград, командир отделения) 

— сержант Лосев Станислав Юрьевич (город Волгоград, механик-водитель)

— младший сержант Долгайчук Алексей Николаевич (село Верхняя Водянка Старополтавского района)

— младший сержант Деев Александр Геннадьевич (город Дубовка, номер расчета отделения)

— рядовой Аханов Алексей Дмитриевич (поселок Приволжский Светлоярского района, старший сапер) 

— рядовой Джасовой Алтай Тулегенович (хутор Новый Быт Николаевского района)

— рядовой Лаврентьев Владимир Юрьевич (город Сумгаит Республики Азербайджан, наводчик)

— рядовой Черепахин Евгений Сергеевич (город Волгоград)

— рядовой Ядров Владимир Александрович (село Старая Полтавка Старополтавского района, инспектор взвода военной полиции) 

— рядовой Дубик Александр Викторович (город Волгоград, стрелок)


К присутствующим в Триумфальном зале обратился председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.

— Здесь собрались родные, близкие, друзья, ветераны. Мы отдаем долг почета и уважения нашим землякам, которые погибли в бою и отдали свои жизни за нашу Родину. Они настоящие герои и с честью выполнили свой воинский долг. Они навсегда останутся в нашей памяти, памяти боевых друзей, в истории Волгоградской области.

В церемонии также принял участие военком Волгоградской области полковник Андрей Летунов. 














Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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