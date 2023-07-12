Общество

«Это прямой путь к инвалидности»: врач рассказал о непоправимых последствиях травмы ныряльщика

Общество 12.07.2023 17:47
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12.07.2023 17:47

Разбег, прыжок в воду вниз головой, сильный удар, а дальше — скорая помощь, реанимация и диагноз, разделяющий жизнь на до и после. Каждое лето этот печальный сценарий повторяется десятки раз. О травме ныряльщика и ее фатальных исходах корреспонденты V102.RU пообщались с главным нейрохирургом Волгоградской области и ЮФО Петром Кушнируком. 

Прыжки в воду с понтонов, пирсов, пригорков или тарзанок волгоградский нейрохирург называет прямым путем к инвалидности. По его словам, из-за серьезных травм шейного отдела позвоночника больше половины ныряльщиков остаются прикованы к кровати или инвалидному креслу. 

— Каждый год к нам поступает около 20 пациентов с травмой ныряльщика — в основном, это подростки и молодые люди, которые только начинают активную жизнь. Весной и летом они составляют две трети от всех пациентов с повреждениями шейного отдела, — рассказывает Петр Кушнирук. — При этом травма позвоночника — одна из самых тяжелых травм опорно-двигательного аппарата. Если она связана с повреждением спинного мозга, люди зачастую становятся инвалидами. 


Страшные последствия, казалось бы, безобидного погружения подтверждает медицинская статистика. Десять процентов из всех пациентов с травмой ныряльщика умирают из-за присоединившихся инфекций, пневмоний и восходящего отека мозга. Больше 50% отдыхающих попадают в больницу с повреждением спинного мозга. Без таких серьёзных травм обходится лишь малая часть родившихся в рубашке «трюкачей». 

— Пациенты с повреждением спинного мозга неделями лежат в реанимации, потому что у них плохо восстанавливается функция дыхания. Очень многие подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Некоторые же остаются на аппаратном дыхании пожизненно, так как из-за парализации нарушается нормальная работа грудной клетки, — перечисляет врач. — При травме шейного отдела парализуются и руки, и ноги. Движение в пальцах может сохраниться, но полностью работать руками многие больные уже не могут. Во время операции мы воссоздаем структуру самого позвоночника, освобождаем спинной мозг от компрессии. Но, к сожалению, при грубом повреждении спинной мозг полностью уже не восстанавливается. И это проблема всего мира — проблема, в том числе психологическая. В случае с такими пациентами приходится решать вопросы не только физической, но и социальной реабилитации. 


Сезон прыжков в воду в Волгоградской области открывают еще весной. Однако самые тяжелые пациенты чаще всего поступают в больницу уже к концу лета. 

— К концу лета к нам попадает больше пациентов с тяжелыми травмами. Все дело в уменьшении уровня воды. Еще несколько недель назад люди без проблем ныряли в этом месте, а в августе неожиданно врезались в дно, — комментирует нейрохирург. — Еще одной причиной бед становятся прыжки с тарзанки. Только за последние два месяца у нас прошло двое таких пациентов — младшему из них всего 15 лет. 

Уберечь себя от тяжелейших травм совсем не сложно. Для этого врач советует волгоградцам всего лишь исключить из программы пляжного отдыха рискованные кульбиты. 

— Если человек все же нырнул в воду вниз головой и получил травму, его нужно как можно скорее достать из воды, чтобы не наступила асфиксия. Для максимального освобождения дыхательных путей от воды его следует положить на бок или вниз головой. Травмированного ни в коем случае не стоит сажать или ставить на ноги — это лишь усугубит ситуацию. Следующий шаг — вызов скорой помощи и отправление пациента в больницу, — советует Петр Кушнирук. — Но лучше всего предотвратить подобные травмы. Пожалуйста, бегайте по пляжу, купайтесь, играйте в волейбол, но не прыгайте в воду — тем более вниз головой. Таблички с этим простым правилом хочется установить на берегу каждого водоема. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Автор: Виктория Чумакова 

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