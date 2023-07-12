«Нам говорят - это нормально»: волгоградцы возмущены очередью из скорых у детской инфекционной больницы
Общество 12.07.2023 21:00
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12.07.2023 21:00
Скорые с маленькими пациентами по несколько часов вынуждены стоять в очереди у приемного покоя детской инфекционной больницы в Волгограде. Об этом V102.RU сообщили родители 11-летнего Никиты Ж., которого госпитализировали в этот стационар с симптомами кишечной инфекции.
- Мы намучились капитально. 10 июля Никите стало плохо. У него начала подниматься температура, его рвало. Мы приехали в 7-ю больницу около 12 часов дня. Вначале подумали, что у него аппендицит, но потом дали направление в инфекционную больницу. Мы отказались от скорой, чтобы было быстрее, сели в машину и поехали. Подъехали сюда примерно в 18.30 и обомлели. Куча народу, скорые, все стоят на улице, ждут, - рассказал информагентству отчим мальчика.
По его словам, супруга с сыном попали в приемный покой только через два часа. Все это время они находились на улице, как и другие родители с детьми.
- Честно говоря, не понимаю, почему у них такая организация. Почему оформляют по одному человеку в час? Нам говорят - это нормально. Но мы считаем, что это ненормально, что скорые, которые стоят у больницы в очереди, могут пригодиться в другом месте. Ненормально и то, что дети с температурой, болями вынуждены ждать помощи на улице несколько часов. А у моего сына отравление, понимаете? Его рвет и температура 38,7, - объяснил свое возмущение собеседник агентства.
Во время ожидания родители звонили в облздрав, жаловались, после чего, как им показалось, процесс оформления пациентов ускорился.
Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области со ссылкой на ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница», 10 июля с 8 утра до 11 часов вечера в приемном покое инфекционного отделения было принято и осмотрено 38 пациентов. В этом медучреждении отмечают рост числа обращений в летний период, как правило, за счет пациентов, которые следуют транзитом через Волгоград.
- В инфекционном отделении больницы одновременно работает три приемных бокса. Обратившиеся пациенты оформляют документы со средним медицинским персоналом, осматриваются врачом и далее госпитализируются в отделение в соответствии с выставленным диагнозом или направляются на амбулаторное лечение. При этом пациенты в тяжёлом состоянии госпитализируются незамедлительно. Пациенты, ожидающие приема, находятся в автомобилях скорой медицинской помощи, оснащённых кондиционерами, - прокомментировали ситуацию в облздраве. - Отметим, что согласно стандартам оказания медицинской помощи в инфекционных стационарах не предусмотрены другие помещения для ожидания, так как нахождение пациентов с различными инфекционными заболеваниями в одном помещении запрещено.
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