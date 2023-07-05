В ГИБДД посоветовали изнуренным жарой водителям прижаться к обочине

В Волгоградской области с начала недели установилась изнуряющая жара, из-за которой страдают и пешеходы, и автомобилисты. В случае с последними ситуация зачастую осложняется тем, что в дороге многие из них проводят значительное количество времени. Полицейские напомнили волгоградцам о правилах управления транспортом в период летнего зноя.

– Сильная жара неблагоприятно сказывается на состоянии водителя, он расслабляется, а внимание притупляется, что поможет послужить причиной ДТП, – говорят в волгоградской Госавтоинспекции. – В связи с этим планировать поездки на дальние расстояния лучше на утренние часы, а по возможности, вовсе избегать их.

– Запрещено оставлять детей до семи лет в автомобиле без присмотра взрослых даже на непродолжительное время, – напоминают также полицейские.

В салоне каждого автомобиля рекомендуется держать запас питьевой воды, а также медикаменты, регулирующие артериальное давление.

– В случае головокружения, сильной слабости или повышения давления водителям следует остановиться, так как продолжать движение с подобными симптомами крайне опасно, – говорят полицейские.

Если температура воздуха устремилась выше отметки +30 градусов, водителям нужно лишний раз убедиться в исправности автомобиля перед поездкой. Особого внимания требует контроль за системой охлаждения двигателя.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам ГИБДД непосредственно на дороге и по телефонам дежурных частей.

– Сотрудники постараются оказать содействие, – уверяют в Госавтоинспекции. – С личным составом подразделений постоянно проводятся специальные инструктажи по оказанию помощи водителям.