Общество

В Волгограде разработали инструкцию по удалению карты из транспортного стоп-листа

Общество 04.07.2023 13:12
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04.07.2023 13:12



Инструкцию по исключению банковской карты из стоп-листа в городском общественном транспорте разработала администрация Волгограда по требованию прокуратуры. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорное ведомство занялось этой проблемой на основании обращений граждан о невозможности оплаты проезда по причине нахождения их карт в транспортном стоп-листе. Он устанавливает запрет на оплату проезда из-за непогашенной задолженности за совершенную ранее поездку в общественном транспорте.
- Такая блокировка могла быть связана даже с единичной невозможностью оплаты проезда в общественном транспорте в связи с отсутствием денежных средств на карте. При этом в дальнейшем при пополнении счета банковской карты автоматическая разблокировка карты не происходила, - пояснила Черединина.
По ее словам, волгоградцы не могли оперативно решить эту проблему, так как в общественном транспорте, на интернет-ресурсах мэрии, организаций-перевозчиков не было инструкции для самостоятельного исключения банковской карты из «стоп-листа», что приводило в транспорте к конфликтным ситуациям и нарушало права пассажиров.
По итогам надзорной проверки прокуратурой Волгограда было внесено представление в адрес городской администрации об устранении выявленных нарушений.
Соответствующая инструкция, как сообщается, разработана и в настоящее время размещена в общественном транспорте и других доступных для ознакомления гражданами местах.


Фото: прокуратуры Волгоградской области

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