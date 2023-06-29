Общество

Получил ранение под Донецком. В Волгоградской области простились с погибшим на Украине контрактником

Общество 29.06.2023 21:00
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29.06.2023 21:00


В Киквидзенском районе Волгоградской области сегодня, 29 июня, проводили в последний путь погибшего в спецоперации Богдана Бережнова. Как сообщает V102.RU, контрактника похоронили в селе Мачеха. 

— С первых дней спецоперации Богдан Александрович выполнял задачи по защите интересов нашего государства, оказанию помощи мирным жителям Донбасса, — цитирует информагентство сообщение муниципальной газеты «Нива». — 20 июня 2023 года в ходе выполнения боевых задач в ожесточенной борьбе за стратегически важный населенный пункт под Донецком получил смертельное ранение. За мужество и героизм наш земляк награжден орденом Мужества. Посмертно.

Уточняется, что нашему земляку был всего 21 год. Богдан Бережнов после окончания девяти классов Мачешанской средней школы продолжил обучение в Жирновском нефтяном техникуме. Получив среднее специальное образование, отправился служить срочную службу, затем подписал контракт. 

Журналисты ИА «Высота 102» попытались узнать подробности о личности Богдана Бережнова у главы Мачешанского сельского поселения Елены Сербиной, на что последняя в ходе беседы ответила категорическим отказом. 

Фото и коллаж: газета «Нива» / Алексей Костяков ИА «Высота 102»   

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