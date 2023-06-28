Бригада скорой спасла жизнь волгоградке по дороге в больницу

В Волгограде сотрудники бригады скорой помощи благодаря оперативно принятому решению и действиям спасли 68-летнюю женщину с острым инфарктом миокарда. Диагностировав угрожающее жизни состояние и не дожидаясь приезда в больницу, врачи на месте провели тромболизис. Женщине ввели препарат, который разрушает тромб, вызвавший инфаркт.

– Своевременное введение препарата позволило спасти ткани миокарда от некроза. Уже при поступлении в больницу №25, женщина сразу была направлена в ангиографическую операционную, где ей сделали транслюминальную баллонную ангиопластику со стентированием артерии, – сообщили ИА «Высота 102» в облздраве. – По данным стационара, в течение двух суток после операции пациентка находилась в реанимации. Затем в стабильном состоянии была переведена в отделение и уже через неделю выписана домой с улучшением.

В комитете здравоохранения Волгоградской области напоминают, что при остром инфаркте миокарда уже через 60 минут от начала ишемии погибает порядка 50% кардиомиоцитов в зоне поражения. Именно поэтому жизненно важно при первых симптомах сразу обратиться за медицинской помощью.

– К типичным признакам инфаркта относятся давящая, сжимающая боль за грудиной, которая продолжается более 15 минут и отдает в спину, плечи, лопатки, руку, шею или нижнюю челюсть. Также должны насторожить потливость, бледность кожи, учащенный пульс и дыхание, нарастание чувства страха, – говорят в облздраве.

Дожидаясь врачей, нужно расстегнуть воротник, открыть окна, положить под язык таблетку нитроглицерина или размельченную таблетку аспирина, а также сбить давление в случае, если оно повышено.

Напомним, что до конца 2024 года в Волгоградской области количество региональных сосудистых центров планируется увеличить до семи. Высокотехнологичную помощь пациентам с инфарктами будут оказывать городская больница № 1 им. Фишера в Волжском и областная клиническая больница № 1 в Волгограде. Также до уровня региональных центров будут оснащены первичные сосудистые отделения больницы скорой медицинской помощи №15, центральных больниц Камышина и Михайловки.