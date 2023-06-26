Президент России Владимир Путин отметил высокой государственной наградой сотрудника ГУ МВД России по Волгоградской области. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени удостоен половник полиции – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции волгоградского главка МВД России Владимир Юрьевич Чеботарев.

Как сообщает ИА «Высота 102», госнаграду представитель ГУ МВД России по Волгоградской области получил за заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности.

Напомним, в состав волгоградского УЭБиПК входит восемь отделов, занимающиеся выявлением преступлений коррупционной направленности и защитой бюджетных средств, борьбой с преступлениями в сфере потребительского рынка и IT-технологий, защитой водных биоресурсов и окружающей среды, борьбой с преступлениями в сфере финансовой деятельности и налогообложения, обеспечением экономической безопасности в сферах промышленности и топливно-энергетического комплекса и др.