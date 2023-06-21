Общество 21.06.2023 20:06
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21.06.2023 20:06
В Волгограде назначили две дополнительные электрички 23 и 24 июня – в дни проведения фестиваля #ТриЧетыре. Как сообщили V102.RU в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, 23 июня будет курсировать электричка № 6215 Волгоград-1 – Шпалопропитка. Отправится транспорт со станции Волгоград-1 в 23.10 (со всеми остановками).
24 июня гостей и посетителей фестиваля отвезет из центра Волгограда в южные районы электропоезд № 6215 Волгоград-1 – Шпалопропитка. Время отправления со станции Волгоград-1 в 23.30.
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