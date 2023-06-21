В Волгоградской области продолжаются поиски пропавшего в прошлом году мужчины. Как сообщает V102.RU, 61-летний житель Волжского вышел из дома и бесследно исчез.
— С ноября 2022 года местонахождение Виктора Александровича Яблокова неизвестно, — рассказали информагентству в ПСО «ЛизаАлерт». — Просьба ко всем, кто обладает информацией, способной помочь розыску, позвонить по номеру 8 988 018 33 00.
Приметы пропавшего волжанина:
рост 165 сантиметров
нормальное телосложение
волосы седые
глаза голубые
К сожалению, у волонтеров нет информации, во что был одет волжанин в день исчезновения.
Фото: «ЛизаАлерт» / t.me
Читайте также:
Пенсионер в черной шапке пропал из поселка под Волгоградом
В Волгограде нашелся заблудившийся 22-летний парень со шрамом