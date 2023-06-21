В Волгоградской области продолжаются поиски пропавшего в прошлом году мужчины. Как сообщает V102.RU, 61-летний житель Волжского вышел из дома и бесследно исчез.

— С ноября 2022 года местонахождение Виктора Александровича Яблокова неизвестно, — рассказали информагентству в ПСО «ЛизаАлерт». — Просьба ко всем, кто обладает информацией, способной помочь розыску, позвонить по номеру 8 988 018 33 00.

Приметы пропавшего волжанина:

рост 165 сантиметров

нормальное телосложение

волосы седые

глаза голубые

К сожалению, у волонтеров нет информации, во что был одет волжанин в день исчезновения.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me

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