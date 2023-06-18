В Волгоградской области увидели странно кружащий самолет

Жители Иловлинского района Волгоградской области накануне вечером заметили в небе странно кружащий самолет. Со слов очевидцев, воздушный борт совершил минимум шесть кругов над определенным участком местности.

В пресс-службе ПАО «Международный аэропорт Волгоград» V102.RU инцидент подтвердили.

— Из-за грозы самолет авиакомпании «Победа» находился какое-то время в зоне ожидания, затем благополучно приземлился в аэропорту, — пояснила пресс-секретарь Анастасия Голодова.

Известно, что борт рейса DP 6967 по маршруту Москва — Волгоград вылетел из аэропорта Шереметьево в 19.20. В аэропорту Гумрак самолет приземлился в 21.42, опоздав на 42 минуты.

Напомним, что вчера в Волгограде и области прошли сильные дожди с грозами, порывы ветра составляли до 20 м/с.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Читайте также:

Борт рейса Москва — Ереван экстренно сел в Волгограде из-за неполадок

Boeing из-за проблем с генератором запросил экстренную посадку в Волгограде