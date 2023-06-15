Командированные в ДНР волгоградцы получат по 8 тысяч в день и двойную зарплату

Общество 15.06.2023 14:52
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15.06.2023 14:52
Работники государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Волгоградской области, за поездки по служебным делам в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, будут получать суточные командировочные в размере 8480 рублей. Также во время поездок на Донбасс сотрудники продолжат получать зарплату, но в двойном размере. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области.
Кроме того, госучреждения могут также выдавать своим работникам дополнительные суммы в целях возмещения непредвиденных расходов, которые могут возникнуть во время служебных командировок. При этом действие постановления после его принятия распространится на отношения, возникшие с 30 сентября прошлого года.
Ранее, напомним, в администрации Волгоградской области распорядились по поводу размера командировочных для госслужащих. Он не отличается от тех денежных сумм, которые выплачиваются работникам госучреждений.
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