



Как программа продвижения горячего школьного питания поможет сохранить здоровье подрастающего поколения? Это один из основных вопросов, который обсуждался на круглом столе «Здоровые привычки - здоровое поколение», организованном на базе Гимназии №12 партией «Единая Россия» в рамках проекта «Новая школа».

В работе круглого стола приняли участие руководители образовательных организаций города Волгограда, ответственные по питанию в общеобразовательных учреждениях, представители совета старшеклассников учебных учреждений, региональный координатор федерального партийного «Новая школа» Наталия Барышникова и заместитель руководителя Ассоциации ПСПиОН Алла Порхун.









– Мы очень благодарны организаторам за приглашение на такое мероприятие. Для нас это признание Ассоциации как экспертов в вопросах продвижения горячего питания. Мы всегда рядом, мы умеем взаимодействовать со всеми участниками сферы социального питания. И главное, что мы эксперты-практики, потому что те мониторинги, которые проводит наша организация - не просто отчеты о проделанной работе, а рекомендации по определенным действиям, которые помогают улучшить услугу социального питания в регионе. И эти рекомендации работают, что подтверждает увеличение количества школьников, которые стали выбирать горячее питание, – сказала Алла Порхун.

Итогом регулярных встреч в формате круглого стола станет создание программы мероприятий по улучшению качества питания, а также формирование базы лучших практик организации горячего питания школьников.







