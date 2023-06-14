Общество 14.06.2023 17:30
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14.06.2023 17:30
Как программа продвижения горячего школьного питания поможет сохранить здоровье подрастающего поколения? Это один из основных вопросов, который обсуждался на круглом столе «Здоровые привычки - здоровое поколение», организованном на базе Гимназии №12 партией «Единая Россия» в рамках проекта «Новая школа».
В работе круглого стола приняли участие руководители образовательных организаций города Волгограда, ответственные по питанию в общеобразовательных учреждениях, представители совета старшеклассников учебных учреждений, региональный координатор федерального партийного «Новая школа» Наталия Барышникова и заместитель руководителя Ассоциации ПСПиОН Алла Порхун.
– Мы очень благодарны организаторам за приглашение на такое мероприятие. Для нас это признание Ассоциации как экспертов в вопросах продвижения горячего питания. Мы всегда рядом, мы умеем взаимодействовать со всеми участниками сферы социального питания. И главное, что мы эксперты-практики, потому что те мониторинги, которые проводит наша организация - не просто отчеты о проделанной работе, а рекомендации по определенным действиям, которые помогают улучшить услугу социального питания в регионе. И эти рекомендации работают, что подтверждает увеличение количества школьников, которые стали выбирать горячее питание, – сказала Алла Порхун.
Итогом регулярных встреч в формате круглого стола станет создание программы мероприятий по улучшению качества питания, а также формирование базы лучших практик организации горячего питания школьников.
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