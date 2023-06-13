Накануне в Ягодновском сельском поселении Волгоградской области открыли памятник командиру отделения сержанту Черникову Ивану Александровичу. Как рассказали V102.RU в администрации Ольховского района, Иван Черников проходил службу по контракту и был направлен на СВО, где воевал в должности командира отделения-топогеодезиста.

– В тяжелой сложившейся ситуации в связи с гибелью командира батареи Иван Черников принял командование на себя. Благодаря умелым действиям при подавлении вражеских позиций и корректировки огня, была уничтожена живая сила противника, тем самым удалось не допустить прорыва позиций наших войск. При этом Иван Черников сохранил жизни своим подчиненным, – рассказали в администрации Ольховского района.

30 августа 2022 года расчет под командованием Ивана Александровича вступил в артиллерийскую дуэль с противником, в результате чего орудие получило повреждение. Несмотря на серьезные ранения, сержант Иван Черников принимал участие в эвакуации раненых товарищей. Однако спасти сержанта-героя не удалось. 5 сентября 2022 года он скончался от полученных ранений в госпитале имени А.А. Вишневского.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм проявленные в ходе специальной военной операции сержант Черников Иван Александрович посмертно награжден «Орденом Мужества».

Ивану Черникову было всего 23 года. Свою семью завести он не успел.

Фот: администрации Ольховского района / VK.com

