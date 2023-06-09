Общество

«Нет балконов - нет проблем»: волгоградцы пожаловались омбудсмену на хитрую УК

Общество 09.06.2023 12:00
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09.06.2023 12:00


Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области пообещал помочь жильцам 4-этажного дома в Красноармейском районе Волгограде, которые остались без балконов из-за незаконных действий управляющей компании. Как сообщили V102.RU в аппарате уполномоченного, несколько лет жильцы двух квартир в многоэтажном доме № 81 по ул. Удмуртская добивались от управляющей компании ООО «Регион 34» ремонта обветшавших балконных плит. Люди жаловались во все инстанции. УК были выданы предписания об устранении выявленных нарушений с установленным сроком исполнения, которые не были исполнены. Решением арбитражного суда Волгоградской области в 2021 году на управляющую компанию была возложена обязанность привести балконные плиты в надлежащее состояние. 
- Однако вопреки действующему жилищному законодательству РФ и без согласия жильцов ООО «Регион 34» произвела полный демонтаж данных конструкций. При этом в суде управляющая организация пыталась оправдать свои незаконные действия обеспечением безопасности жильцов, - рассказали в аппарате уполномоченного. 
Отмечается, что суд такие объяснения не принял, пояснив, что УК не в праве уменьшат размер общего имущества в многоквартирном доме без согласия жильцов. Жители дома пытались обжаловать действия УК самостоятельно, но до настоящего времени проживают без балконов. 
Уполномоченный по правам человека пообещал оказать жителям этого дома всю необходимую юридическую поддержку в восстановлении их прав.
Согласно открытым данным, 4-этажный кирпичный дом №81 по улице Удмуртской был построен в 1959 году. Он находится в управлении ООО «Регион 34» с лета 2015 года.
Фото из архива ИА «Высота 102» 

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