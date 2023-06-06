«Поначалу пугаются»: в Волгоградской области появился спрос на антидроновые ружья

На фоне многочисленных сообщений СМИ об атаке дронами приграничных с зоной СВО регионов России жителям Волгоградской области на популярных сервисах бесплатных объявлений стали предлагать приобрести антидроновые ружья. Журналисты V102.RU выяснили, есть ли спрос в регионе на нейтрализаторы БПЛА и что необходимо для покупки.

Фирма из Москвы наладила поставки антидроновых ружей во многие субъекты РФ. В Волгоградском регионе продажа подавителей БПЛА стартовала два месяца назад. На одном из популярных сервисов размещено десяток объявлений. Сообщается, что устройства предназначены для защиты частных секторов, офисов, аэропортов, важных инфраструктурных и военных объектов.

— Спрос есть. В пятницу человек из Волгограда звонил, интересовался небольшим оптом, хотел 10 ружей приобрести. Мы предлагаем подавитель дронов 4-диапазонный ПАРС, есть и ПАРС-5, ПАРС-3. Они отличаются диапазонами частот, которые могут перекрыть. И, соответственно, цена разная. ПАРС-4 можно забрать от 650 000 рублей, ПАРС-5 отдаем уже за 750 000, ПАРС-3 подешевле. У нас покупает МВД, оборонный комплекс. Все легально, — рассказывает представить компании-продавца. — По сравнению с китайскими аналогами эти ружья позволяют более стабильно подавлять дроны без точного наведения на объект. От человека не требуется никаких специальных навыков или дополнительного обучения. Ружье создает помехи в зоне воздействия, подвергаясь которым, БПЛА теряет связь с оператором и системами навигации. Дальность подавления до 1500 метров, в то время как человеческий глаз видит не дальше 450 метров.





Согласно данным из открытых источников, антидроновое ружье ПАРС применяется, в том числе при проведении СВО. Разработка стала одной из первых на отечественном рынке. Первоначально предназначались для защиты частных домовладений от назойливых дронов любопытных соседей.

Специалисты уточняют, что антидроновое ружье, применяемое в большем диапазоне частот, сможет успешно подавить дрон нарушителя.

— У нас есть доставка. Мы сами производим, ни у кого не перекупаем и отвечаем за качество своей продукции. Для приобретения подавителя не требуется никаких разрешений. При досмотрах в аэропорту или вокзалах достаточно показать паспорт изделия. Естественно, когда такую бандуру видят в кофре, то поначалу пугаются, — уточняет продавец.

Также среди объявлений корреспонденты «Высоты 102» нашли и относительно дешевые варианты. Так, одна из фирм, располагающихся в Дзержинском районе Волгограда, предлагает приобрести антидроновое ружье уже за 180 000 рублей.

— Мы продаем подавители «Гарпия». Есть модели разной мощности 120W, 140W. Дальность подавления квадрокоптера составляет от 500 до 2000 метров. При использование «Гарпии» беспилотник теряет связь с оператором, геопозицию и прекращает передачу видеосигнала оператору, — пояснили в волгоградской фирме.





Тем не менее, в открытых источниках отмечается, что китайская «Гарпия» является одним из самых распространенных противодронных ружей для продажи в Сети. Среди минусов «глушилки» выделяют сравнительно невысокую надежность из-за часто встречающегося низкого качества изготовления и относительно невысокую мощность излучающих антенн ружья.

В волгоградской компании после долгих расспросов все-таки уточнили, что спрос на антидроновые ружья есть: «Буквально на днях один человек забрал, еще две заявки в работе».

Напомним, что в Волгоградской области с 28 декабря 2022 года запрещено использование беспилотных воздушных судов всех видов независимо от их массы. Волгоградцам грозят штрафы до полумиллиона рублей за запуск дронов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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