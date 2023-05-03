Происшествия

ТАСС: Киев ночью атаковал беспилотниками Кремль

Происшествия 03.05.2023 15:22
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03.05.2023 15:22


Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, Киев предпринял попытку ударить беспилотниками, однако атака была успешно отбита. 

— Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации, — цитирует информагентство пресс-службу Кремля. — Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль.  

Подчеркивается, что «в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя». 

При этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, президент не пострадал и работает в привычном режиме. В свою очередь попытка атаки расценивается как спланированный теракт и покушение на президента РФ накануне Дня Победы и парада 9 мая, на котором планируется присутствие, в том числе и иностранных гостей. 

— Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю, где и когда посчитает нужным, —  добавили в пресс-службе.

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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