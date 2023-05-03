ТАСС: Киев ночью атаковал беспилотниками Кремль

Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, Киев предпринял попытку ударить беспилотниками, однако атака была успешно отбита.

— Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации, — цитирует информагентство пресс-службу Кремля. — Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль.

Подчеркивается, что «в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя».

При этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, президент не пострадал и работает в привычном режиме. В свою очередь попытка атаки расценивается как спланированный теракт и покушение на президента РФ накануне Дня Победы и парада 9 мая, на котором планируется присутствие, в том числе и иностранных гостей.

— Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю, где и когда посчитает нужным, — добавили в пресс-службе.

Фото: архив ИА «Высота 102»