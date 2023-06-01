В Волгограде 7 июня на площадке областной библиотеки имени Горького состоится открытие уникальной выставки «И всё-таки я верю...», полностью состоящей из личных фотографий известного кинорежиссера Элема Климова. Как сообщает ИА «Высота 102», инициатором события по случаю 90-летия со дня рождения сталинградца выступила Волгоградская общественная организация «Дети Сталинграда». По информации организаторов, сегодня они также не оставляют идеи организовать в память об Элеме Климове кинофестиваль в Волгограде.

– Элем Германович Климов родился в Сталинграде 9 июля 1933 года. Отец его – Герман Климов – трудился во время Сталинградской битвы на СталГРЭС. Потом, когда семья в 1952 году переехала в Москву, занимал пост в комитете партконтроля ЦК КПСС, – рассказывает представитель ВОО «Дети Сталинграда» Галина Егорова. – Наш земляк Элем Климов, как известно, стал выдающимся режиссером, творческая судьба которого была одновременно счастливой и трагичной.





– Счастливым творческий путь Климова был, так как его фильмы вошли в золотой фонд кинематографа и признаны многими поколениями зрителей. Трагичным – потому что режиссеру приходилось пробивать стену непонимания и неприятия со стороны системы. Его фильмы «Иди и смотри», «Агония», «Прощание», «Ни шагу назад!» оказались недоступными для массового зрителя, однако сегодня их может увидеть любой желающий, – продолжает Галина Егорова. – А мы в свою очередь не оставляем идеи проведения в Волгограде кинофестиваля имени Элема Климова. Да, у нас есть фестивали «Сталинградская сирень», «Волгоградский факел», но мы глубоко убеждены, что многие известные миру сталинградцы несправедливо сегодня забыты у нас на родине. Кинофестиваль имени Элема Климова мог бы хотя бы отчасти устранить это досадное обстоятельство.

Основой фотовыставки стали снимки из личного альбома, переданные братом Элема, сценаристом Германом Климовым, почетным ветераном ВООВ «Дети Сталинград». На фотографиях запечатлен период сталинградского детства Элема с уникальными чертами быта и жизни довоенного города. Ряд фотографий, охватывающих взрослый период жизни режиссера, показывает широту его интересов, величие его характера и дружбы с великими современниками.









Открытие выставки состоится 7 июня 2023 года на 2 этаже областной библиотеки им. М.Горького, выставка продлится до 10 июля. Вход свободный.





Фото: ВОО «Дети Сталинграда»