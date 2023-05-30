ЦГМС: в Волгоградской области ожидаются дожди с грозами и +8 °С

В Волгоградской области в ближайшие дни синоптики обещают дожди с грозами и туман. Как сообщает V102.RU, в отдельных районах температура опустится до +8 °С.

— Завтра, 31 мая, по области пройдут местами кратковременные дожди с грозами. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер юго-западного направления 8-13 м/с. Ночью за окном +14...+19 °С, днем +22...+27 °С, в отдельных районах воздух прогреется до +27...+32 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре.

В четверг, 1 июня, в регионе местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а ночью и утром возможен местами туман. Ветер северо- западный 8-13 м/с. В ночной период до +13...+18 °С, при прояснении до +10 °С, днем +22...+27 °С.

К пятнице, 2 июня, по области в ночные часы прогнозируют небольшие дожди и грозы. Ветер северо-западного направления 8-13 м/с. Ночью температура составит +13...+18 °С, в отдельных районах +8...+13 °С, днем столбики термометров покажут +26...+31 °С.

— В Волгограде ночью 31 мая возможен кратковременный дождь, днем существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Ночью в городе на Волге +17...+19 °С, днем +25...+27 °С, — уточнили волгоградские синоптики. — 1 июня в областном центре после обеда пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный со скоростью 8-13 м/с. Ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.

В пятницу, 2 июня, в областной столице в дневные часы осадков не ожидается. Ветер северо- западный 8-13 м/с. Ночью в городе +14...+16 °С, днем +23...+25 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»