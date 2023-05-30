В рабочем поселке Иловля Волгоградской области сегодня, 30 мая, глава района Иван Гель наградил двоих выпускников школы, которые 23 мая во время последнего звонка отбили девушку от напавшего с ножом одноклассника. Об этом Гель сообщил в своих социальных сетях.

– В администрации во время заседания думы торжественно наградил за мужество выпускников 11-го класса Иловлинской СОШ № 1 Соловьева А.И. и Ткаченко П.С., которые 23 мая во время проходившей в школе торжественной линейки защитили свою одноклассницу, обезоружив нападавшего на нее ученика, – сообщил глава Иловлинского района, добавив, что ребятам были вручены благодарности и ценные подарки. Также Благодарственные письма получили родители ребят, не растерявшихся в критической ситуации и проявивших самоотверженность.

Напомним, 23 мая в школе №1 в Иловле 17-летний Григорий З. совершил нападение на сверстницу прямо на сцене во время праздничного выступления. Достав из кармана заранее приготовленный перочинный нож, юноша попытался перерезать горло девочке, однако его обезвредили находившиеся рядом одноклассники. К счастью, ранение оказалось поверхностным – пострадавшая находится под амбулаторным наблюдением.

Случившееся на видео сняли очевидцы происшествия, снимавшие последний звонок на камеры.

23 июня Иловлинский районный суд заключил нападавшего под стражу. Ближайшие два месяца Григорию З. предстоит провести в СИЗО, также юношу отправят на обследование к психиатрам.

По факту происшествия СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

На первом же опросе Григорий З. пояснял, что напал на девочку якобы для того, чтобы вымогать деньги.

Фото: предоставлено Иваном Гелем