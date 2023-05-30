Андрей Бочаров проинспектирует реконструкцию Дома детства и ТЮЗа в Волгограде

Общество 30.05.2023 08:51
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30.05.2023 08:51
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рабочее утро 30 мая посвятит инспекции двух объектов — Театра юного зрителя и Дома детства, который разместится в бывшем кинотеатре «Победа». На обеих площадках в настоящее время идет масштабная реконструкция.
Отметим, что глава региона регулярно совершает рабочие поездки на подобные объекты.
Напомним, в областном центре формируется так называемый детский культурный и образовательный кластер: в него уже вошли краеведческий музей, цирк, ГДЮЦ, набережная, сквер Пахмутовой, а также пойма реки Царицы с музеем «Россия — моя история», детской железной дорогой и «Кванториумом».
Фото из архива V102.RU
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