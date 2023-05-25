Ордена Мужества передали семьям 11 погибших на Украине волгоградцев

В Волгограде сегодня, 25 мая, 11 орденов Мужества передали семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих. Церемония, сообщает ИА «Высота 102, прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».
Указом президента России Владимира Путина высокими государственными наградами посмертно награждены:
– старший прапорщик Киприн Андрей Владимирович
– младший сержант Гудков Алексей Владимирович
– младший сержант Карев Владислав Николаевич
– ефрейтор Смойляков Артемий Романович
– ефрейтор Сысоев Дмитрий Владимирович
– ефрейтор Зайнулин Максим Михайлович
– ефрейтор Бондарь Дмитрий Алексеевич
– рядовой Мельников Андрей Владимирович
– рядовой Лебедев Дмитрий Александрович
– рядовой Акилов Дмитрий Павлович
– рядовой Аветисян Эдуард Сергеевич
Награды родным воинов из Волгоградской области, проявивших мужество и отвагу при исполнении воинского долга, передали начальник отдела военного комиссариата региона полковник Андрей Трофимов и председатель комитета по делам национальностей и казачества обладмина Эдуард Давыдовский.