Общество

Ордена Мужества передали семьям 11 погибших на Украине волгоградцев

Общество 25.05.2023 13:44
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25.05.2023 13:44


В Волгограде сегодня, 25 мая, 11 орденов Мужества передали семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих. Церемония, сообщает ИА «Высота 102, прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». 

Указом президента России Владимира Путина высокими государственными наградами посмертно награждены: 

– старший прапорщик Киприн Андрей Владимирович 

– младший сержант Гудков Алексей Владимирович

– младший сержант Карев Владислав Николаевич 

– ефрейтор Смойляков Артемий Романович 

– ефрейтор Сысоев Дмитрий Владимирович 

– ефрейтор Зайнулин Максим Михайлович

– ефрейтор Бондарь Дмитрий Алексеевич 

– рядовой Мельников Андрей Владимирович

– рядовой Лебедев Дмитрий Александрович

– рядовой Акилов Дмитрий Павлович

– рядовой Аветисян Эдуард Сергеевич

Награды родным воинов из Волгоградской области, проявивших мужество и отвагу при исполнении воинского долга, передали начальник отдела военного комиссариата региона полковник Андрей Трофимов и председатель комитета по делам национальностей и казачества обладмина Эдуард Давыдовский. 

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