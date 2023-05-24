В Волгоград после ранения вернулся боец отряда «Бессмертный Сталинград» Игорь Воробьев. Трогательная встреча с семьей подполковника внутренней службы в отставке, ушедшего добровольцем в зону СВО, попала на видео.





— Игорь Воробьев специально уволился из спецназа ФСИН, чтобы пойти служить в отряд «Бессмертный Сталинград» добровольцем. Он в числе первых отправился в зону проведения спецоперации, как раз с построения на Мамаевом кургане, куда напутствовать парней приезжал наш губернатор Андрей Бочаров, — рассказал информагентству депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов. — В отряде был командиром штурмового отделения. Ранен в бою в феврале 2023 года. Проходил лечение в госпитале. Ранение было тяжелое. Представлен к государственной награде.

По словам политика, нашему земляку теперь предстоит пройти процедуру ВВК, чтобы определить, годен ли он дальнейшей службе. Гимбатов восхищается стойкостью и мужеством Игоря Воробьева, который по собственному желанию отправился на фронт.

— Игорь Александрович потрясающий семьянин, чуткий, заботливый, просто идеальный отец. Троих детей, кстати. И подлинный герой, — подчеркнул депутат. — Игорь не только пример настоящего Воина, но и отзывчивый добрый человек, большой оптимист. Общаясь с такими, точно знаешь: нашей стране все по плечу. Победа будет за нами!

Видео: Андрей Гимбатов / t.me