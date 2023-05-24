Общество

Из спецназа ФСИН на СВО. В Волгоград после ранения вернулся боец «Бессмертного Сталинграда»: видео

Общество 24.05.2023 16:06
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24.05.2023 16:06

В Волгоград после ранения вернулся боец отряда «Бессмертный Сталинград» Игорь Воробьев. Трогательная встреча с семьей подполковника внутренней службы в отставке, ушедшего добровольцем в зону СВО, попала на видео. 



— Игорь Воробьев специально уволился из спецназа ФСИН, чтобы пойти служить в отряд «Бессмертный Сталинград» добровольцем. Он в числе первых отправился в зону проведения спецоперации, как раз с построения на Мамаевом кургане, куда напутствовать парней приезжал наш губернатор Андрей Бочаров, — рассказал информагентству депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов. — В отряде был командиром штурмового отделения. Ранен в бою в  феврале 2023 года. Проходил лечение в госпитале. Ранение было тяжелое. Представлен к государственной награде. 

По словам политика, нашему земляку теперь предстоит пройти процедуру ВВК, чтобы определить, годен ли он дальнейшей службе. Гимбатов восхищается стойкостью и мужеством Игоря Воробьева, который по собственному желанию отправился на фронт. 

— Игорь Александрович потрясающий семьянин, чуткий, заботливый, просто идеальный отец. Троих детей, кстати. И подлинный герой, — подчеркнул депутат. — Игорь не только пример настоящего Воина, но и отзывчивый добрый человек, большой оптимист. Общаясь с такими, точно знаешь: нашей стране все по плечу. Победа будет за нами! 

Видео: Андрей Гимбатов / t.me 

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