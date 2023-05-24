Семейные пары из Волгограда приглашают поучаствовать в шоу «Клиника счастья. Реалити»

Общество 24.05.2023 12:38
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24.05.2023 12:38
Шоу «Клиника счастья. Реалити» станет частью популярного сериала с Дарьей Мороз. В основу шоу легла главная идея остроумного и актуального драмеди – своим счастьем нужно заниматься. Участниками проекта станут реальные семейные пары, у которых есть запрос на лучшие перемены в жизни и в личных отношениях.
На кастинг приглашаются семейные пары из Волгоградской области, которые прожили вместе пять лет и более. Они чувствуют, что у них есть сложности в отношениях, но не знают, как себе помочь, поскольку чаще всего трудности обусловлены не самыми очевидными причинами и лежат сразу в трех в плоскостях: физического, психологического и эмоционального здоровья.
«Клиника счастья. Реалити» – это шоу, которое смотрит на семейные отношения комплексно, рассматривая абсолютно все аспекты: секс, чувства, гормональный баланс. Каждый эпизод шоу будет посвящен историям двух пар разного возраста и социального положения, которые осознают свое желание изменить свою жизнь.
Разобраться в отношениях участникам поможет группа постоянных экспертов – медиков, психологов и сексологов. Совместно с ведущей они глубоко изучат физическое и психологическое состояние героев и назначат комплексную «терапию». Каждая пара получит набор рекомендаций, которые помогут им продолжить работу над отношения, а зрители – практические инструкции и «дорожные карты» для понимания и решения своей персональной проблемы.
Наставниками героев станут психолог, семейный системный психотерапевт, сертифицированный семейный коуч Юлия Дердо; сексолог, клинический психолог, Наталья Романовская, и врачи-специалисты Клиники гормонального здоровья и холистической медицины под руководством эндокринолога, сексолога, заведующей кафедрой эндокринологии ФНМО МИ РУДН, академика РЭА, члена Американского общества эндокринологов, д.м.н., профессора Светланы Калинченко.
Премьера проекта ожидается уже в этом году в онлайн-кинотеатре KION экосистемы МТС.
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