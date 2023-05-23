Общество

Под Волгоградом возобновляется движение парома

Общество 23.05.2023 19:47
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23.05.2023 19:47


С завтрашнего дня, 24 мая,  начнет работу паром «Дачник-1», курсирующий по Ахтубе. Возобновление движения паромной переправы связано с уменьшением объемов сброса воды через плотину Волжской ГЭС, пояснили V102.RU  в администрации Волжского Волгоградской области.
С 24 мая расходы воды снизятся до 12 тысяч кубометров в секунду. Это позволит начать безопасное судоходство парома через реку Ахтуба.
Напомним, паром «Дачник-1» перевозит дачников от поселка Рабочий (Козий пляж) к СНТ «Подшипник» и «Строитель». Переправа работает с начала апреля по конец октября. Движение парома временно приостанавливается во время большого сброса воды через плотину Волжской ГЭС и возобновляется после возврата к допустимым объемам.
С 24 мая паром будет перевозить пассажиров по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время отправления: 8:00, 9:00, 10:00, 17:00, 18:00, 19:00. С 1 июня по 8 августа расписание изменится: в четверг и пятницу время отправления останется таким же, а в среду, субботу и воскресенье паром будет ходить по следующему графику: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,16:00, 17:00, 18:00,19:00.
Фото администрации Волжского

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