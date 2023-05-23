Под Волгоградом возобновляется движение парома





С завтрашнего дня, 24 мая, начнет работу паром «Дачник-1», курсирующий по Ахтубе. Возобновление движения паромной переправы связано с уменьшением объемов сброса воды через плотину Волжской ГЭС, пояснили V102.RU в администрации Волжского Волгоградской области. С завтрашнего дня, 24 мая, начнет работу паром «Дачник-1», курсирующий по Ахтубе. Возобновление движения паромной переправы связано с уменьшением объемов сброса воды через плотину Волжской ГЭС, пояснили V102.RU в администрации Волжского Волгоградской области.

С 24 мая расходы воды снизятся до 12 тысяч кубометров в секунду. Это позволит начать безопасное судоходство парома через реку Ахтуба.Напомним, паром «Дачник-1» перевозит дачников от поселка Рабочий (Козий пляж) к СНТ «Подшипник» и «Строитель». Переправа работает с начала апреля по конец октября. Движение парома временно приостанавливается во время большого сброса воды через плотину Волжской ГЭС и возобновляется после возврата к допустимым объемам.С 24 мая паром будет перевозить пассажиров по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время отправления: 8:00, 9:00, 10:00, 17:00, 18:00, 19:00. С 1 июня по 8 августа расписание изменится: в четверг и пятницу время отправления останется таким же, а в среду, субботу и воскресенье паром будет ходить по следующему графику: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,16:00, 17:00, 18:00,19:00.