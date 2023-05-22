Общество

В волгоградском регионе продолжается акция за здоровое питание в школе и дома

Общество 22.05.2023 18:06
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22.05.2023 18:06



Более 200 школ Волгограда и области участвуют в акциях Международного движения «Сделаем вместе». Наибольшее количество участников набрал проект “Здоровое питание в школе и дома”.
В рамках этой акции школы региона провели различные мероприятия для детей. Так, ученики 10 класса школы МАОУ «СШ №7»  из Урюпинска провели беседы о важности здорового питания для человека и интерактивную игру «Секреты правильного питания». Познакомили младших школьников с азами и режимом правильного питания.
А в Жирновском районе ребята из МКОУ «Александровская СШ» устроили неделю школьного питания. Дети беседовали о вкусной и здоровой пище, открывали секреты здорового питания, организовывали кулинарные баттлы и мастер-классы по сервировке стола.
 


Не только школы поддерживают и транслируют идею здорового питания. Регулярно проводит мероприятия в рамках акции «Здоровое питание в школе и дома» волгоградский оператор питания «Виво Маркет». Так, в начале мая прошла экскурсия на комбинат компании для первоклашек Гимназии №5 Ворошиловского района Волгограда, на которой ребята познакомились с современным пищевым производством и узнали от технологов чем опасны шоколад и лимонады, и какие продукты лучше есть на завтрак, чтобы «зарядиться» энергией на 3-4 часа. 



Также в рамках этой акции был проведен мастер-класс для родителей учеников начальной школы, где участники познакомились с основами правильного питания. И вместе с технологом приготовили блюдо из льготного меню: кашу пшеничную вязкую и гуляш из мяса птицы. 
Другие акции движения «Сделаем вместе» также не остаются без внимания ребят и педагогов. Например, в МКОУ «Красноярская СШ № 1 им. В. В. Гусева» Жирновского района в рамках акции «Герои нашего времени» состоялась встреча с выпускником этой школы Андреем Сухоруковым. Уже несколько месяцев он в звании ефрейтора участвует в СВО. В составе 33 мотострелкового полка воевал в Херсоне и на Донбассе. Андрей побеседовал с учениками 8-10 классов, рассказал о подвигах российских военнослужащих.

Напомним, что организаторами акций выступили: Международное движение «Сделаем вместе» и Отраслевой Союз Развития Социального Питания «СОЮЗСОЦПИТ», при поддержке Минпросвещения России, Цифровой платформы поддержки социальной активности «Мир возможностей» и партии «Единая Россия».


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