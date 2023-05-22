Из реальности — в мечту. В Волгоградской области открывают уникальный объект агротуризма





Кто из нас не мечтает отрешиться от всех проблем, выключить телефон и отправиться с близкими в маленькое, но увлекательное путешествие? Рыбалка, мангал, бильярд, сауна, уютные номера и ферма с экзотическими животными, которые не оставят равнодушными никого. И все это буквально в 10 минутах от самого южного района Волгограда.

И пока дети гладят милых до невозможности крольчат, взрослые могут отправиться за рыбацкой удачей. В пруду на территории «Светлой фермы» можно поймать веслоноса, сома, карпа, сазана, леща и даже осетра.





Повар на мангале тут же приготовит свежевыловленный улов, пока вы на террасе с хорошим настроением и бокальчиком игристого будете любоваться фантастическим закатом.

На вопрос, чем же так привлекателен новый туристический объект, руководитель проекта агротуризма «Светлая ферма» Михаил Шаповалов отвечает просто:

— Многие что-то пытаются придумать с животными, создают какие-то территории, но полноценной фермы, какой она должна быть — нет ни у кого. Уверяю вас, что дети будут просто в восторге, да и взрослые не пройдут мимо. Вот вы даже дома кошку или собаку гладите — и вам хорошо. У нас создан туристический маршрут, по которому можно просто идти и заново открывать для себя какие-то простые вещи. Вам расскажут небольшую историю о каждом животном, и, возможно, вы даже заглянете в логово кабана, к которому ведет специальная табличка (улыбается). Будут у нас и прогулки на лошадях, но не верхом, как у всех, а в самой настоящей карете. Зимой можно будет прокатиться на санях. Приезжайте, и все увидите сами.

История фермы берет свое начало в 2000-х годах.

— Изначально главной целью фермы было производство собственного мяса и яйца. Однако сейчас на площади более 1000 гектаров мы разводим уже больше 20 видов животных, среди которых более 1000 кур, индюков, кроликов и гусей, — отмечает руководитель проекта «Светлая ферма» Петр Сидряков. — Кроме того, на ферме выращиваются более 15 000 перепелов, несколько сотен голов крупного рогатого скота и свиней, цесарки, а недавно были завезены павлины, ягнята и ослик.













При этом, как уточняет руководитель проекта, каждый год вводятся в эксплуатацию новые площади орошаемых полей и заготавливается для собственных нужд больше 800 тонн сена.

Реализуя продуктовую политику АК ТПГ «БИС», заготавливаются и выделяются продуктовые пайки для обеспечения более чем 5000 сотрудников компании. Со временем помимо поставок экологически чистых продуктов в собственный ресторанный комплекс «Княгининский Двор» и сельскохозяйственную ярмарку «Санаторная» создатели проекта пришли к идее фермы, способной привлечь туристов.













— Наша ферма представляет собой современный комплекс с комфортабельными номерами, мангальной зоной, беседками, бассейном, детскими и игровыми площадками, лодочной станцией, и, конечно же, разнообразными животными, в том числе и экзотическими, — продолжает Михаил Шаповалов. — Здесь все найдут себе занятие по душе. Делайте фото, гуляйте и дышите свежим воздухом, загорайте и ни в чем себе не отказывайте. Если вы любите побыть в тишине с удочкой — берите лодку и отправляйтесь на пруд, который занимает площадь в 100 гектаров.





Для рыбаков здесь действительно созданы все условия. На лодочной станции можно выбрать лодку — весельную или моторную, подобрать необходимые снасти и отправиться хоть за осетром.

— На ферме можно оригинально отметить юбилей, провести незабываемый корпоратив, сыграть свадьбу, провести оригинальную фотосессию, да и просто отдохнуть с семьей или небольшой компанией, — добавляет руководитель проекта агротуризма «Светлая ферма». — Мы готовы одномоментно принять до 100 человек. Гостевой дом площадью 500 квадратных метров имеет номера со всеми удобствами. Повара каждый день будут удивлять вас блюдами мировых кухонь.





Внутренняя отделка под дерево впечатлит самых взыскательных. Особый шарм добавляют настоящие камины, коллекция холодного оружия, картины на стенах, панорамные окна и бильярдный стол в гостиной, который тоже имеет свою историю. Впрочем, об этом вы должны узнать сами.





Все продумано до мелочей. Каждый номер оборудован всем необходимым. Максимальный комфорт при минимальных усилиях. Вечера можно скоротать за партией в бильярд, или как следует попариться в сауне.





Под открытым небом установлен банный чан. Когда на улице похолодает — дровяной подогрев воды не даст вам замерзнуть.

Добраться до современного комплекса можно, как на личном транспорте, так и оставив заявку на трансферт.

Десять минут в комфортабельных микроавтобусах от Красноармейского района Волгограда и вы уже на месте.





Кто из нас не мечтает отрешиться от всех проблем, выключить телефон и отправиться с близкими в маленькое, но интересное путешествие? Рыбалка, мангал, бильярд, сауна, уютные номера и ферма с экзотическими животными, которые не оставят равнодушными никого. Вы с нами?

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