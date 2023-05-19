Общество

В Волгоградской области подготовили мобильный ПВР для 1000 погорельцев

Общество 19.05.2023 10:30
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19.05.2023 10:30


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 19 мая, с утра находится в Среднеахтубинском районе, где на территории авиационно-спортивного клуба им. А.М. Числова стартовал масштабный учебно-практический сбор. Глава региона уже осмотрел спецтехнику, предназначенную для профилактики и ликвидации возгораний, – с 2020 года сельские поселения региона получили более 200 комплектов техники. 

– Эти комплекты показали себя эффективными и в борьбе с пожарами, и для решения хозяйственных вопросов. Раньше у глав поселений не было ничего: теперь им не надо ни от кого зависеть. Задача — в течение следующих двух-трех лет обеспечить все поселения Волгоградской области такими комплектами, — сказал Андрей Бочаров осматривая парк техники. – Для группировки сил и средств, расположенных на территории Волгоградской области, это возможность в случае необходимости перенаправить технику на сложные участки пожаротушения, чтобы уберечь людей, уберечь инфраструктуру.

В Волгоградской области, кроме прочего, на случай масштабных пожаров для людей подготовлен мобильный пункт временного размещения (ПВР) на 100 мест. Он состоит из семи прицепов грузоподъемностью 6 тонн. Лагерь при необходимости можно оперативно доставить и смонтировать в любом месте. 

– Мы для себя приняли решение и в настоящее время укомплектовали наши резервы необходимым оборудованием и снаряжением, в том числе палаточным на размещение порядка 1000 человек, — отметил Андрей Бочаров, рассказав подробности о имеющемся в распоряжении региона мобильном пункте временного размещения на 1000 человек, развернутом на учениях.

ПВР на 1000 человек обеспечен для всесезонного проживания людей: каркасные палатки, мебель, средства отопления, освещения, организации быта, включая постельное белье и полотенца.

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