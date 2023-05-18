Общество

Волгоградские депутаты предложили наказывать нерадивых хозяев домашних животных

Общество 18.05.2023 21:36
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18.05.2023 21:36


Волгоградские депутаты предложили ввести административную ответственность за ненадлежащее содержание домашних животных. Такие идеи, сообщает V102.RU со ссылкой на областную думу, прозвучали на сегодняшнем заседании комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации по аграрным вопросам и природопользованию. Мероприятие проходит в эти дни в Майкопе.
Региональные парламентарии, в частности, обратили внимание на то, что в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрена ответственность за ненадлежащее содержание домашних животных, а также нарушения при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Речь идет о тех владельцах животных, которые, в частности, выгуливают их в неположенном месте, а порой и просто выбрасывают их на улицу как ненужную вещь.
- Такая безответственность и жестокость наносит вред не только животным, но и создает угрозу для жизни и здоровья окружающих людей, - подчеркнула председатель комитета Волгоградской областной думы по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при региональном парламенте Ирина Соловьева.
По словам депутата, сегодня, когда в большинстве субъектов Российской Федерации отмечается сложная ситуация с безнадзорными животными, необходимо как можно быстрее устранить этот пробел в законодательстве.
Участники заседания предложили поддержать инициативу волгоградских коллег и рекомендовали XXXVIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации принять обращение к Государственной Думе ФС РФ о необходимости совершенствования регулирования деятельности по обращению с животными.

Фото V102.ru

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