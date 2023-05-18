Зеленый марафон стартует 20 мая в Волгограде у колеса обозрения ЦПКиО

До начала 10-го юбилейного Зеленого марафона Сбера остается всего два дня – массовый забег пройдет в 60 городах России. По информации организаторов, в Волгограде старт в Центральном парке культуры и отдыха намечен на 11.10. Перед этим по парку пробегут дети, а также спортсмены с собаками.

– В 9:00 после регистрации на взрослый, детский забеги и скандинавскую ходьбу пройдет зарядка и официальное приветствие участников спортивного мероприятия управляющим Волгоградским отделением Сбербанка и почетными гостями, – сообщили организаторы. – Затем юные спортсмены пробегут дистанцию на 420 метров в двух возрастных группах: от 7 до 10 лет и 10 до 13 лет. Зрителей ждет также показательный забег спортсменов с собаками. Они примут участие в состязании по каникроссу на дистанции в 1 км.

После награждения юных спортсменов можно будет посмотреть выступление детских творческих коллективов и поучаствовать в пенном шоу.

Массовый забег начнется после разминки в 11.10, затем будет дан старт скандинавской ходьбе.

В Центральном парке культуры и отдыха будут организованы фотозоны, аквагрим, спортивные и развлекательные активности на сцене. Мероприятие продлится до 13.30