В Волгограде по случаю 78-й годовщины Великой Победы прошли торжественные мероприятия с участием тысяч горожан и гостей города. Все они сходятся в том, что сегодня как никогда важно сохранять историческую правду, донести ее до подрастающего поколения. И особую роль в этом должны играть образовательные учреждения. Редакция ИА «Высота 102» обратилась к и.о. ректора Волгоградского государственного института искусств и культуры, профессору Оксане Лукониной с просьбой рассказать, в каких мероприятиях ко Дню Победы приняли участие студенты ВГИИК и какие проекты патриотической направленности реализует вуз сегодня.

– День Победы – великий праздник для всех россиян. Студенты Волгоградского института искусств и культуры в ближайшем будущем станут представлять культуру нашей страны. Нашим выпускникам предстоит прославлять Родину, получив профессию актеров, режиссеров, хореографов, художников и дизайнеров, музыкантов, библиотекарей и педагогов школ искусств. Безусловно, проекты патриотической направленности, представляют серьезный пласт в воспитательной работе вуза, – говорит Оксана Луконина. – 9 мая в Центральном концертном зале состоялся масштабный проект-экспозиция – поэтория «Дороги Памяти». В нем приняли участие известные артисты театра и кино, заслуженные деятели культуры Елена Захарова, Владимир Глазунов, Игорь Петренко. Академический хор ВГИИК (художественный руководитель – лауреат международных конкурсов, председатель Филиала Всероссийского хорового общества в Волгоградской области М.Котова) имел честь выступить с прославленным коллективом Волгоградского академического симфонического оркестра (художественный руководитель и главный дирижёр заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Андрей Аниханов).





Проникновенное исполнение стихотворений на фоне исторических кадров из коллекции ГосФильмоФонда России, музыка современных композиторов: Тихона Хренникова младшего, Алины Небыковой, Андрея Батурина, - все это заставляло зрительный зал, то замирать, то взрываться аплодисментами.

– Реализуя идейную насыщенность празднования великой даты, Академический и детский хоры ВГИИК включились во Всероссийскую хоровую акцию исполнения песни из кинофильма «Баллада о солдате», – продолжает ректор вуза. – Кадры священной Высоты 102 и гениального мемориала Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!» навсегда запечатлены в акции Памяти телеканалов «Россия-1», «Россия-24» и на различных информационных платформах.





Лучшие коллективы ВГИИК, по словам Оксаны Лукониной, поздравили ветеранов в праздничные дни в госпиталях Волгограда и Камышина. Кафедра декоративно-прикладного искусства организовала выставку художественных работ «ВГИИК вчера, сегодня, завтра».

– Важным событием в музыкальной жизни страны стала премьера песни Великой Отечественной войны «Сталинградский вальс» в исполнении преподавателя ВГИИК, Заслуженного работника культуры РФ, солиста ансамбля старинной казачьей песни «Станица» Юрия Щербакова в дуэте с известным рок-музыкантом, поэтом, композитором, актёром, режиссером театра и кино Гариком Сукачевым. Юрию Щербакову эту песню передал гармонист Александр Авдеев из станицы Новогригорьевской Волгоградской области. Её со времен Сталинградской битвы хранили в семье, а теперь, благодаря Юрию Щербакову «Сталинградский вальс» обрел новую жизнь. Премьера состоялась 9 мая, в память о всех героях Великой Отечественной войны и в честь наших военнослужащих, медсестер, врачей, которые сегодня выполняют свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции.





24 мая, в день рождения Михаила Шолохова, пройдет организованный Областным Центром Казачьей культуры ВГИИК Международный круглый стол «Великая Отечественная война в жизни и творчестве М.А. Шолохова».

– Внук известного писателя Александр Шолохов, депутат Государственной Думы РФ, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству вместе с педагогами ВГИИК дадут старт новым исследованиям и формированию нового взгляда на пересечение публицистики великого писателя и современных событий СВО. Это особенно важно сейчас, когда восстанавливается историческая справедливость и уделяется внимание противоборству современному нацизму и фашизму, – говорит руководитель ВГИИКа.





Волгоградский институт искусств и культуры проводит концерты по «Пушкинской карте», все средства идут в Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев специальной военной операции.

– И именно такие проекты делают патриотическое воспитание в Волгоградском институте искусств и культуры не формальным актом, а событиями, остающимися в сердцах и душах наших студентов, воспитывающими их преданными гражданами своего Отечества, – убеждена Оксана Луконина.