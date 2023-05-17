Общество

«Им представлять культуру страны»: ректор ВГИИК Оксана Луконина – о Победе, студентах и исторической правде

Общество 17.05.2023 09:16
0
17.05.2023 09:16


В Волгограде по случаю 78-й годовщины Великой Победы прошли торжественные мероприятия с участием тысяч горожан и гостей города. Все они сходятся в том, что сегодня как никогда важно сохранять историческую правду, донести ее до подрастающего поколения. И особую роль в этом должны играть образовательные учреждения. Редакция ИА «Высота 102» обратилась к и.о. ректора Волгоградского государственного института искусств и культуры, профессору Оксане Лукониной с просьбой рассказать, в каких мероприятиях ко Дню Победы приняли участие студенты ВГИИК и какие проекты патриотической направленности реализует вуз сегодня.

День Победы – великий праздник для всех россиян. Студенты Волгоградского института искусств и культуры в ближайшем будущем станут представлять культуру нашей страны. Нашим выпускникам предстоит прославлять Родину, получив профессию актеров, режиссеров, хореографов, художников и дизайнеров, музыкантов, библиотекарей и педагогов школ искусств. Безусловно, проекты патриотической направленности, представляют серьезный пласт в воспитательной работе вуза, – говорит Оксана Луконина.  9 мая в Центральном концертном зале состоялся масштабный проект-экспозиция – поэтория «Дороги Памяти». В нем приняли участие известные артисты театра и кино, заслуженные деятели культуры  Елена Захарова, Владимир Глазунов, Игорь Петренко. Академический хор ВГИИК (художественный руководитель – лауреат международных конкурсов, председатель Филиала Всероссийского хорового общества в Волгоградской области М.Котова) имел честь выступить с прославленным коллективом Волгоградского академического симфонического оркестра (художественный руководитель и главный дирижёр заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Андрей Аниханов).


Проникновенное исполнение стихотворений на фоне исторических кадров из коллекции ГосФильмоФонда России, музыка современных композиторов: Тихона Хренникова младшего, Алины Небыковой, Андрея Батурина, - все это заставляло зрительный зал, то замирать, то взрываться аплодисментами.

  Реализуя идейную насыщенность празднования великой даты, Академический и детский хоры ВГИИК включились во Всероссийскую хоровую акцию исполнения песни из кинофильма «Баллада о солдате», – продолжает ректор вуза. – Кадры священной Высоты 102 и гениального мемориала Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!» навсегда запечатлены в акции Памяти телеканалов «Россия-1», «Россия-24» и на различных информационных платформах. 


Лучшие коллективы ВГИИК, по словам Оксаны Лукониной, поздравили ветеранов в праздничные дни в госпиталях Волгограда и Камышина. Кафедра декоративно-прикладного искусства организовала выставку художественных работ «ВГИИК вчера, сегодня, завтра».

 Важным событием в музыкальной жизни страны стала премьера песни Великой Отечественной войны «Сталинградский вальс» в исполнении преподавателя ВГИИК, Заслуженного работника культуры РФ, солиста ансамбля старинной казачьей песни «Станица» Юрия Щербакова в дуэте с известным рок-музыкантом, поэтом, композитором, актёром, режиссером театра и кино Гариком Сукачевым. Юрию Щербакову эту песню передал гармонист Александр Авдеев из станицы Новогригорьевской Волгоградской области. Её со времен Сталинградской битвы хранили в семье, а теперь, благодаря Юрию Щербакову «Сталинградский вальс» обрел новую жизнь. Премьера состоялась 9 мая, в память о всех героях Великой Отечественной войны и в честь наших военнослужащих, медсестер, врачей, которые сегодня выполняют свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции.


24 мая, в день рождения Михаила Шолохова, пройдет организованный Областным Центром Казачьей культуры ВГИИК Международный круглый стол «Великая Отечественная война в жизни и творчестве М.А. Шолохова».

– Внук известного писателя Александр Шолохов, депутат Государственной Думы РФ, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству вместе с педагогами ВГИИК дадут старт новым исследованиям и формированию нового взгляда на пересечение публицистики великого писателя и современных событий СВО. Это особенно важно сейчас, когда восстанавливается историческая справедливость и уделяется внимание противоборству современному нацизму и фашизму, – говорит руководитель ВГИИКа. 


Волгоградский институт искусств и культуры проводит концерты по «Пушкинской карте», все средства идут в Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев специальной военной операции. 

– И именно такие проекты делают патриотическое воспитание в Волгоградском институте искусств и культуры не формальным актом, а событиями, остающимися в сердцах и душах наших студентов, воспитывающими их преданными гражданами своего Отечества, – убеждена Оксана Луконина.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.05.2023 13:33
Общество 17.05.2023 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 12:02
Общество 17.05.2023 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 11:56
Общество 17.05.2023 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 11:10
Общество 17.05.2023 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 10:09
Общество 17.05.2023 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 09:36
Общество 17.05.2023 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 09:06
Общество 17.05.2023 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 08:45
Общество 17.05.2023 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 18:40
Общество 16.05.2023 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 18:27
Общество 16.05.2023 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 18:04
Общество 16.05.2023 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 17:40
Общество 16.05.2023 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 17:37
Общество 16.05.2023 17:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.05.2023 17:03
Общество 16.05.2023 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2023 16:22
Общество 16.05.2023 16:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:33
Волгоградца с полными штанами наркотиков задержали оперативники ГУ МВДСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области сын задушил отца в День ПобедыСмотреть фотографии
12:06
Гособвинение просит 7,5 лет колонии для изрезавшего девушку в Волжском Аркадия ГригорянаСмотреть фотографии
12:02
«Подождите, пока урожай соберу»: под Волгоградом фермер засеял пшеницей участки для многодетныхСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
«Ждали по несколько месяцев»: в Волгоградской области ликвидировали очередь на инвалидностьСмотреть фотографии
11:38
Сады Придонья приглашают на открытие детского центраСмотреть фотографии
11:33
Родители волгоградских подростков заплатят более 2 млн за детские шалостиСмотреть фотографии
11:26
Рядом была жена. Работавший с газонокосилкой волгоградец погиб от удара токомСмотреть фотографии
11:10
Дорожники назвали срок окончания работ на мосту через Волжскую ГЭССмотреть фотографии
10:27
«Залили "перцем" из-за прически»: в Волгограде массовая драка подростков попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
В Волгограде неуступчивый водитель сбил пенсионера на электроскутереСмотреть фотографии
10:09
«Ждем пробки на другом мосту»: в Волго-Ахтубинской пойме закроют на 3 месяца важный поворотСмотреть фотографии
09:55
Волгоградцы просят вернуть им налоговые вычеты на 3,1 млрд рублейСмотреть фотографии
09:36
В Ворошиловском районе Волгограда изменится график движения трамваев из-за ремонта переездаСмотреть фотографии
09:16
«Им представлять культуру страны»: ректор ВГИИК Оксана Луконина – о Победе, студентах и исторической правдеСмотреть фотографии
09:06
Слежка за разрядами молний началась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:45
В Волгоградской области около 500 проб воды признали негоднымиСмотреть фотографии
08:07
В Михайловке обследуют подъезд после хлопка и пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
22:31
«Принесла бензин и подожгла»: стали известны обстоятельства ЧП в МихайловкеСмотреть фотографии
22:11
Волгоградские гандболистки одержали долгожданную победу над "Астраханочкой"Смотреть фотографии
21:19
«Спецслужбы разбираются»: в Михайловке госпитализировали двоих человек после хлопка и пожара в квартиреСмотреть фотографииCмотреть видео
20:33
«У нее рост баскетболистки»: в Волжском пропала 22-летняя девушка в серомСмотреть фотографии
20:28
«Буду ездить на личной машине»: подбитая скорой в Волжском Toyota Camry оказалась депутатскойСмотреть фотографии
20:05
В Волгоградской области перестали фиксировать случаи гриппаСмотреть фотографии
19:11
В Волгограде обнародованы зарплаты директоров детских центров, гимназий и школСмотреть фотографии
18:40
Олега Тетерятника проводили в «Концессии» с почетной грамотойСмотреть фотографии
18:27
Росгвардия обследует объекты ТЭК в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:04
«Мам, я иду добровольцем»: в Волгоградской области увековечили память троих бойцов СВОСмотреть фотографии
17:40
Госдума приняла в первом чтении скандальный закон о бездомных животныхСмотреть фотографии
17:37
«Царицынская опера» проводит уроки экологии для маленьких зрителейСмотреть фотографии
 