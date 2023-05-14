Сегодня поздравления принимает руководитель УФНС по Волгоградской области Роман Иванов. Главный налоговик в этом году отмечает юбилей — Роману Альбертовичу исполнилось 50.

Редакция информагентства присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Роману Иванову оставаться профессионалом своего дела, достигать успехов и всегда быть на высоте. И пусть все исправно платят налоги!

Напомним, что Роман Альбертович работает в органах ФНС с 1994 года. Является государственным советником Российской Федерации 2 класса. Назначен приказом Минфина России на должность руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Волгоградской области с 24 января 2013 года. Имеет многочисленные государственные и ведомственные награды.