







Жители Волгограда накануне Дня Победы получили в подарок от сотрудников Росгвардии георгиевские ленточки с пояснениями, как правильно носить эти памятные символы. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росгвардии по Волгоградской области, сотрудники прошли по улицам города-героя и вручили жителям и гостям двуцветные ленточки, в дизайне которых «черный» означает «дым и порох войны», а «оранжевый» символизирует отсвет победных салютов и воинскую славу.













- В ходе акции росгвардейцы разъяснили прохожим, как символ Победы правильно закреплять на одежде. Правоохранители обратили внимание на то, что этот атрибут символизирует доблесть воина на поле боя, поэтому к нему надо сохранять уважение и не допускать размещение лент на сумках, антеннах автомобилей, головных уборах, завязывать на запястье, украшать прическу. Для тех же, кто хочет прикрепить оранжево- черную ленту на одежду, лучшее место - на груди, возле сердца, - рассказала помощник начальника территориального органа Росгвардии подполковник полиции Екатерина Паренченкова. - Это символ самоотверженности всего народа, сплотившегося в битве с жестоким врагом, с идеологией фашизма. Поэтому и отношение к такой ленточке должно быть в высшей степени бережным.













В рамках патриотической акции представители Росгвардии также провели тематическое мероприятие «В лесу прифронтовом», на котором прозвучали песни военных лет, а все желающие смогли отведать настоящей солдатской каши.

Напомним , что в 2022 году Госдума РФ приняла закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символу воинской славы России. Теперь за публичное осквернение георгиевской ленты грозит уголовная либо административная ответственность. Так, по действующему законодательству за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому — в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.

Фото управления Росгвардии по Волгоградской области



