Волгоградцев напугал десант пожарных около музея в пойме реки Царица

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сегодня в музее проходили учения по тушению условного пожара.
- Согласно легенде, в одном из выставочных залов музея на 1 этаже в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание с последующим распространением пожара. К месту условного происшествия незамедлительно направились пожарно-спасательные подразделения, - сообщили в ведомстве.
Всего в пожарно-тактических учениях были задействованы 12 единиц техники и 45 человек личного состава. Условный «пожар» был ликвидирован в кратчайшие сроки.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области