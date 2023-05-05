







В Волгограде с 7 по 9 мая на некоторых улицах будет действовать пешеходный режим, а общественный транспорт перейдет на особый режим работы, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.

Перекрытия улиц













Так, в период подготовки и проведения парада частей Волгоградского гарнизона - с 22.00 8 мая до 12.00 9 мая - перекроют площадь Павших борцов, улицу Мира - от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида - и прилегающие к ул. Мира участки уличной сети.

В рамках подготовки и проведения массовых мероприятий, в том числе военно-исторической реконструкции, пешеходный режим начнет действовать с 7.00 7 мая до 24.00 9 мая на участке ул. Ленина от ул. Чуйкова до автомобильной дороги на верхней террасе набережной.

В 18.00 7 мая пешеходный режим будет введен на участке Нулевой продольной магистрали от ул. 7-й Гвардейской до кругового пересечения с ул. Краснознаменской, а с 23.00 7 мая – на всем протяжении магистрали – от ул. Калинина до ул. М. Крылова и на прилегающих к ней участках улиц 7-й Гвардейской, Землянского, Краснознаменской, Комсомольской.

С 14.00 8 мая границы пешеходного режима на Нулевой продольной магистрали сократятся до пределов улиц Калинина и 7-й Гвардейской. Полностью ограничения на движение транспорта по Нулевой продольной магистрали снимаются в 23.00 9 мая.

В 22.00 8 мая от транспорта освобождается участок улицы Чуйкова от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской.

С 7.00 до 24.00 9 мая действие пешеходного режима расширяется на улице Чуйкова до ул. Порт-Саида, а также на улицу Советскую в тех же границах (от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида), ведущие к ним от пр. Ленина улицы Краснознаменскую, Ленина, Володарского, Комсомольскую, и ул. Калинина от ул. Пугачевской до Нулевой продольной магистрали, а также автодорогу на верхней террасе набережной от ул. Краснознаменской до ул. Ленина.

С 15.00 до 24.00 7 мая и с 15.00 8 мая до 24.00 9 мая свободной от автомобильного транспорта станет дорога от ул. Рокоссовского до Волгоградского телецентра.

Работа транспорта













Для удобства отдыхающих 9 мая работа электротранспорта будет продлена до полуночи, на линии скоростного трамвая в течение всего дня интервал движения составит порядка 4 минут. Со станции «Комсомольская» последние рейсы СТ запланированы в 23.30 в направлении «Ельшанки» и в 24.00 в направлении «ВгТЗ». На станциях «Комсомольская», «Пионерская» и «Пл. Ленина» будет организован входной контроль с приобретением билета на проезд при входе на станцию.

Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4, 10 выполнят последние в этот день рейсы от конечной остановки «Детский центр» в 23.40 и 23.50.













Троллейбусные маршруты № 15А «Пл. Куйбышева» - «Больничный Комплекс», № 9 «Детский центр - Нижний поселок ВГТЗ» и № 8А «Инструментальный завод» – «Оптово-строительный рынок» продолжат работу до 23.45. Помимо работающего по расписанию транспорта по окончании массовых мероприятий 25 троллейбусов будут находиться в резерве и подаваться по мере необходимости на остановки в местах сосредоточения пассажиров. В том числе троллейбусы будут ожидать пассажиров у остановки «Мамаев Курган» на пр. Ленина по направлению в Тракторозаводский и Центральный районы и отправляться сразу по мере заполнения салона. В случае сохранения высокого пассажиропотока после 24.00 работа указанных троллейбусных маршрутов будет продлена.

В целях обеспечения безопасности отдыхающих в условиях интенсивного пешеходного движения 9 мая с 21.30 автобусы и троллейбусы будут двигаться без остановки на пунктах «Ул. Комсомольская», «Современник» и «Медицинский университет», также не будет осуществляться посадка на троллейбусные и автобусные маршруты на ост. «Детский центр». Все станции скоростного трамвая продолжат работу в обычном режиме.

На тех остановках, где прогнозируется наибольшее количество пассажиров, городские профильные службы организуют схему безопасной посадки в транспорт с помощью фан-барьеров. Обо всех нюансах работы общественного транспорта пассажиров будут информировать порядка 20 волонтеров - молодые люди в специальных жилетах будут находиться в местах пиковых загрузок общественного транспорта.

Автобусные маршруты №№ 2, 6, 21, 88 и 89э с 9.00 до 11.30 9 мая в связи с проведением на пл. Павших борцов парада будут подъезжать к железнодорожному вокзалу через улицы Порт-Саида и Коммунистическую. На время проведения массовых мероприятий автобусы маршрута № 35 при движении в центр города вместо «Речпорта» будут следовать до конечной остановки «Детский центр», без заезда на Набережную им. 62-й Армии будет работать и вспомогательный маршрут №98.













После окончания артиллерийского салюта и праздничного фейерверка горожане и гости города смогут воспользоваться рейсами опорных автобусных направлений №№2, 6, 21, 35, 55, 65 и 88. Для жителей южных районов предусмотрен специальный рейс электропоезда по маршруту «Волгоград-1» - «Шпалопропитка», который отправится в сторону Красноармейского района в 22.50.



