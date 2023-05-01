В Центральном и Ворошиловском районах Волгограда продолжаются работы по благоустройству. Сегодня, 1 мая, как сообщает ИА «Высота 102», губернатор Андрей Бочаров лично проверил ход работ. Ответ держали городские чиновники.

Сообщается, что глава региона поставил задачу привести в порядок всю бульварную часть проспекта имени В. И. Ленина от улицы Краснознаменской до улицы Гагарина вместе с расположенными там фонтанами. Также в планах на сегодня проинспектировать ход работ на Аллее Героев, улице Рабоче-Крестьянской и возле ТЮЗа.

Вместе с молодежью губернатор обсудил вопросы дальнейшей реновации поймы реки Царицы. Молодое поколение хочет видеть здесь серьезный спортивный центр на открытом воздухе. Также с молодыми специалистами обсудили вопросы возведения кампуса и в целом развития всех городских районов города при реализации 10-летней программы.

— Ваши идеи, ваши подходы интересны. И мы их принимаем во внимание, — отметил в ходе общения Бочаров.

Все предложения, поступившие от студентов будут приняты к сведению и тщательно проработаны.