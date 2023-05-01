Общество

В Волгограде простились с 36-летним разведчиком Иваном Кожановым

Общество 01.05.2023 08:29
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01.05.2023 08:29


В Волгограде проводили в последний путь погибшего в спецоперации младшего сержанта Ивана Кожанова. Как сообщает ИА «Высота 102», с военным простились 29 апреля. 

— В зоне СВО 22 апреля погиб 36-летний уроженец села Киселевка Ростовской области Иван Кожанов. Похоронят Ивана в Волгограде. Там у него осталась семья — жена и двое детей, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на общественно-политическую газету Заветинского района Ростовской области «Восход». 


Известно, что Иван Кожанов учился в Волгоградском государственном колледже на юриста. В 2014 году решил связать свою жизнь с армией — подписал контракт. Проходил службу в разведке. Принимал участие в российско-индийских международных учениях «Индра-2015».    

Фото: газета «Восход» 

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