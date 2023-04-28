«Эвакуировал раненых»: на Украине погиб мобилизованный медик из Волгоградской области Фаррух Асадов

В ходе специальной военной операции погиб 27-летний рядовой Фаррух Асадов из Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», мобилизованный медик получил смертельное ранение в голову.

— 24 апреля его похоронили на кладбище в хуторе Грачи со всеми воинскими почестями, — рассказали информагентству в муниципальном Центре культуры и спорта. — Фаррух получил ранение при эвакуации раненых товарищей. Его не стало 20 апреля.

Известно, что Фаррух Асадов родился в городе Исфара Республики Таджикистан. Позже семья переехала в Городищенский район Волгоградской области. Фаррух учился в Грачевской средней школе с 2004 по 2013 годы.

— Получил аттестат, пошел в армию. После года «срочки» вернулся, женился, появились двое малышей. Знаю, что учился на медика, получил среднеспециальное. Какое-то время работал в Москве. Он всегда стремился помогать семье, хотел больше зарабатывать, купить дом. Думал отправиться вахтовиком на Север, — рассказал один из близких погибшего бойца, пожелавший сохранить анонимность. — Тут началась частичная мобилизация. Он получил повестку и сам пошел, ни от кого не прятался. Как мне рассказали его сослуживцы, Фарруха ранило осколком, когда он вытаскивал пацанов из-под огня. В этот момент их накрыло артиллерией. И уже его раненого стали эвакуировать. Какое-то время он находился в госпитале в одном из приграничных регионов. К сожалению, Фарруха не смогли спасти.

Фото и коллаж: личный архив Фарруха Асадова / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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